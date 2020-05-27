«Урал» не стал продлевать контракт с Меркуловым
Екатеринбургский «Урал» не стал продлевать контракт с защитником Михаилом Меркуловым, футболист не будет находиться в команде в оставшейся части сезона, сообщили РИА Новости в
Екатеринбургский «Урал» не стал продлевать контракт с защитником Михаилом Меркуловым, футболист не будет находиться в команде в оставшейся части сезона, сообщили РИА Новости в
Меркулов выступал за команду из Екатеринбурга с 2015 года. В текущем сезоне 26-летний защитник провел в составе «Урала» 18 матчей в Российской
«Меркулов уйдет по окончании контракта. Соглашение действительно до 31 мая, оставшуюся часть сезона команда уже будет без него», — сообщили в