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17:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» не стал продлевать контракт с Меркуловым

Екатеринбургский «Урал» не стал продлевать контракт с защитником Михаилом Меркуловым, футболист не будет находиться в команде в оставшейся части сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Меркулов выступал за команду из Екатеринбурга с 2015 года. В текущем сезоне 26-летний защитник провел в составе «Урала» 18 матчей в Российской премьер-лиге, однако после зимней паузы на поле не появлялся.

«Меркулов уйдет по окончании контракта. Соглашение действительно до 31 мая, оставшуюся часть сезона команда уже будет без него», — сообщили в пресс-службе.

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