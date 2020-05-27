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18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак», «Зенит» и ЦСКА выступили за возобновление сезона со зрителями

Как стало известно «Чемпионату», вариант возобновления нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги со зрителями обсуждался на исполкоме Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

За такой вариант выступили «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие клубы.

В РФС вариант, при котором болельщиков пустят на стадионы в матчах РПЛ сезона-2019/2020, прорабатывается. Однако вряд ли это будет возможным в первом туре после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Решение по этому вопросу остаётся за Роспотребнадзором и правительством.

Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).

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