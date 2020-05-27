«Спартак», «Зенит» и ЦСКА выступили за возобновление сезона со зрителями

В РФС вариант, при котором болельщиков пустят на стадионы в матчах РПЛ сезона-2019/2020, прорабатывается. Однако вряд ли это будет возможным в первом туре после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Решение по этому вопросу остаётся за Роспотребнадзором и правительством.