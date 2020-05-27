«Спартак», «Зенит» и ЦСКА выступили за возобновление сезона со зрителями
Как стало известно «Чемпионату», вариант возобновления нынешнего розыгрыша Российской
Как стало известно «Чемпионату», вариант возобновления нынешнего розыгрыша Российской
За такой вариант выступили «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие клубы.
В РФС вариант, при котором болельщиков пустят на стадионы в матчах РПЛ сезона-2019/2020, прорабатывается. Однако вряд ли это будет возможным в первом туре после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Решение по этому вопросу остаётся за Роспотребнадзором и правительством.
Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).