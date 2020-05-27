«Для Федуна и Гинера матчи со зрителями — единственный источник доходов». Мутко о предложении доиграть матчи сезона с болельщиками

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

Бывший президент РФС Виталий Мутко — о предложениях президентов ЦСКА и «Урала» — Евгения Гинера и Григория Иванова — проводить оставшиеся игры РПЛ и Кубка страны с определенным количеством зрителей.

— Понимаете, ответ на этот вопрос настолько очевиден! Футбол без зрителей — это не футбол, — говорит Мутко. — Но нужно учитывать важный фактор. Руководством страны одобрены три этапы по выходу из самоизоляции. В каждом регионе все по-разному, зависит от эпидемиологической обстановки. На и чего тут гадать? Григорию Иванову просто нужно связаться с губернатором области и все обсудить.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0050f14af98104cefb6" data-vnd="d0050f14af98104cefb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0050f14af98104cefb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, мы не Англия, не Германия, где существуют сумасшедшие телевизионные контракты. Понятно, что для Леонида Федуна, Евгения Гинера, Григория Иванова единственный источник дохода — это матчи со зрителями. Все же ясно. Разве нет?

Я не раз говорил, что футбол без зрителей, как свадьба без музыки.

Но вопрос в другом. Чего здесь обсуждать? Есть РФС и РПЛ. Вот пусть они работают в этом направлении. Если им не разрешат соответствующие органы, то чего дальше про это говорить?

Пока в Москве не открываются парки.

Ну как? Для футбола сделать исключение? Рассадить людей по разным трибунам? В принципе, все возможно. Но тогда надо разработать регламент, согласовать его с Роспотребнадзором и двигаться дальше. Работать надо. Кто-то должен взять на себя ответственность.

— Но есть те, кто призывает вообще сезон не доигрывать, так как все больше футболистов заболевает коронавирусом.

— А где они заболели? Не на тренировках же, а дома. Паша Погребняк… Они же все были в изоляции. Понимаете? Можно и дома подхватить этот вирус. Но мы же можем все время на карантине сидеть. Потихоньку жизнь налаживается.

Ученые бьются над разработкой вакцины. Но ее пока не изобрели, только осенью или позже. Надо все равно как-то потихоньку выходить из изоляции, если ситуация позволяет. Просто все надо делать разумно. Пусть РФС и РПЛ попробуют убедить, что-то придумать.

— Сегодня депутат от КПРФ Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с требованием запретить продолжение чемпионата страны по футболу: «Получается, что государство демонстрирует желание помогать не пострадавшей экономике, не малому и среднему предпринимательству, не людям, которые потеряли работу, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам, которые, в отличие от людей получают право не соблюдать самоизоляцию с ограничительными мерами и продолжать зарабатывать деньги».

— Не хотелось бы ввязываться в эту дискуссию. Но замечу следующее.

У футболистов, конечно, зарплата больше, чем у многих в России. Но когда они сидят на карантине, им все равно платят по контракту. Конечно, лучше, чтобы они свои договоры отрабатывали. А во-вторых, экономика потихоньку запускается, люди выходят на работу. Транспорт, предприятия и так далее. Просто нужно соблюдать все меры предосторожности. А платить деньги игрокам просто за то, что они сидят дома — это лучше что ли? Нужно находить какой-то компромисс.

Но опять же в каждом городе футбольные руководители должны все согласовать с властями, с Роспотребнадзором. Мы же видим, что в чемпионате Германии все приезжают на стадион в масках. Правда, тренер «Баварии» во время матча находился без нее. Уж не знаю, нарушение ли это регламента. Но это ему не помешало победить «Боруссию» (смеется).