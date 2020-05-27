Футболисты Ломовицкий и Лесовой останутся в тульском «Арсенале» до конца сезона

Источник: РИА "Новости"

22-летние Ломовицкий и Лесовой выступают за «Арсенал» на правах аренды. Права на игроков принадлежат московскому «Спартаку» и петербургскому «Зениту» соответственно. Первый в сезоне-2019/20 провел за клуб 20 матчей в разных турнирах, забив два мяча и получив девять желтых карточек. На счету второго два гола, две голевые передачи и три желтые карточки в 24 играх.

«Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой, которые находятся в “Арсенале” в аренде, останутся в команде как минимум до конца нынешнего чемпионата, — сказал Аджоев. — Их арендные соглашения продлены на этот срок. Надеюсь, ребята помогут нам в оставшихся матчах первенства».