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18:07 (мск), источник: ТАСС

Футболисты Ломовицкий и Лесовой останутся в тульском «Арсенале» до конца сезона

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитники Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой завершат сезон-2019/20 в тульском футбольном клубе «Арсенал». Об этом ТАСС сообщил руководитель клуба Гурам Аджоев.

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Источник: РИА "Новости"

22-летние Ломовицкий и Лесовой выступают за «Арсенал» на правах аренды. Права на игроков принадлежат московскому «Спартаку» и петербургскому «Зениту» соответственно. Первый в сезоне-2019/20 провел за клуб 20 матчей в разных турнирах, забив два мяча и получив девять желтых карточек. На счету второго два гола, две голевые передачи и три желтые карточки в 24 играх.

«Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой, которые находятся в “Арсенале” в аренде, останутся в команде как минимум до конца нынешнего чемпионата, — сказал Аджоев. — Их арендные соглашения продлены на этот срок. Надеюсь, ребята помогут нам в оставшихся матчах первенства».

Розыгрыш Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня. На данный момент «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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