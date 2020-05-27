РПЛ готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями

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Во вторник Прядкин сообщил, что все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться из-за рубежа, попали на территорию России. Соответствующее разрешение от правительства РФ было получено 17 мая.

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«Вчера мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию, — сказал Прядкин. — Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают».

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«Пока мы исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей», — подчеркнул собеседник агентства.

Президент РПЛ отметил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы. «Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам», — резюмировал Прядкин.