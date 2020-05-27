Россия опять пойдет своим путем? Что стоит за высказываниями Гинера и Федуна о футболе со зрителями

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ЕСЛИ СИДЕТЬ ПО ДОМАМ — ТАК ВСЕМ МИРОМ?

Сначала депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева, которая также занимает пост председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, посчитала необходимым обратиться в Роспотребнадзор с просьбой пояснить решение о возобновлении чемпионата России с 21 июня. Как сказано в письме Плетневой к главе надзирательного ведомства Анне Поповой, к депутату поступило коллективное обращение от группы граждан, которые обеспокоены скорым возобновлением РПЛ-2019/20.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0050f14af98104cefb6" data-vnd="d0050f14af98104cefb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0050f14af98104cefb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что же этих дюже активных товарищей не устраивает? Они считают, что преждевременно в условиях пандемии начинать играть в футбол в тот момент, когда граждане не имеют возможности ни зарабатывать, ни заниматься физкультурой в спортзалах и на свежем воздухе. Такая ситуация, по их мнению, выглядит провокационной и подчеркивает социальное неравенство. Так как получается, что государство демонстрирует желание помогать не пострадавшей экономике, малому и среднему предпринимательству, людям, которые потеряли работу, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам, которые получают право не соблюдать самоизоляцию и продолжать зарабатывать деньги. А потому следует отложить чемпионат до снятия всех ограничений в стране и окончательного перелома в ситуации с пандемией.

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Письмо, признаться, сильно удивило. Все мы знаем, как пишутся послания за подписью группы граждан. Таких коллективных обращений каждый день приходят в ГД по любому вопросу вагон и маленькая тележка. Однако депутат решила заострить внимание именно на футбольном письмотворчестве. К чему бы это? Согласитесь, вызывает вопросы, когда человек, отвечающий за семьи и детей, вдруг так начинает переживать по поводу рестарта спортивного мероприятия без зрителей.

А ведь если здраво разобраться в сути послания группы граждан, то кратко сформулировать его смысл можно так: пусть всем будет одинаково плохо, нечего футболистам выделяться из толпы. Если сидеть по домам — так всем миром. Потому что не понятно, какая выгода будет гражданам, если чемпионат по футболу не возобновится. Футболисты зарплату от этого получать не перестанут, бюджеты клубов давно расписаны на сезон вперед, как и контракты игроков. Сэкономить на этом не получится ни в пользу медиков, ни в пользу кого-то еще, так зачем тогда воду мутить? К чему бы это

ФЕДУН И ГИНЕР ПЕРЕХОДЯТ В АТАКУ

А следом пошли новости с противоположной направленностью. Два руководителя ведущих и популярных клубов «Спартака» и ЦСКА, соответственно Леонид Федун и Евгений Гинер, вдруг сенсационно заявили: есть надежда, что в скором времени болельщикам разрешат посещать стадион.

Леонид Арнольдович при этом пояснил: он надеется, что в связи с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин будет снимать карантин, разрешат посещение стадионов болельщикам с учетом санитарных норм. Зрители в таком случае будут находиться на расстоянии двух метров друг от друга. «Это было бы очень хорошо», — заметил Федун, добавив также, что матчи без болельщиков принесут клубам недополученную выгоду в полтора миллиарда как минимум.

Чувства двоякие. С одной стороны, все мы соскучились по большому футболу и возможности вернуться к соревновательному ритму чемпионата. Однако практика показывает — я прежде всего говорю о немецкой бундеслиге, — что футбол в новых условиях скорее похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков. Евгений Гинер президент ЦСКА

Евгений Леннорович, в свою очередь, также подчеркнул, что нужно рассмотреть варианты возвращения болельщиков на трибуны после возобновления чемпионата России.

«Чувства двоякие. С одной стороны, все мы соскучились по большому футболу и возможности вернуться к соревновательному ритму чемпионата. Однако практика показывает — я прежде всего говорю о немецкой бундеслиге, — что футбол в новых условиях скорее похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков. Это не мои ощущения, об этом говорят и рейтинги телетрансляций чемпионата Германии. Я считаю, что футбол без зрителей мало кому интересен — и болельщикам, и самим участникам, и всей индустрии. Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса. И, очевидно, нужно подготовить медицинские требования по допуску болельщиков на трибуны. Это измерения температуры у болельщиков, экспресс-тесты и так далее. Люди устали от самоизоляции, соскучились по своим любимым командам и игрокам, нужно и о них подумать и предоставить им самим возможность выбирать между походом на стадион и просмотрам матчей по телевидению», — цитирует Гинера Sport24.

ЧЕМ ФУТБОЛ ХУЖЕ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ?

Что бы все это значило? Почему боссы уважаемых клубов в унисон заговорили об одном и том же — о возможности вернуть зрителей на трибуны? Ведь еще утром среды всем казалось, что вопрос закрыт, снят с повестки дня на ближайшие месяцы не только в России, но и во всем мире. Что стоит за этим? Может, это просто попытка забросить удочку и посмотреть реакцию общества? Вряд ли. Не станут опытные функционеры заниматься такими вещами, если за этим нет реальной подоплеки.

Очевидно, на самом верху действительно всерьез обсуждают вопрос о возвращении на трибуны болельщиков. Как ясно и то, что у вопроса есть не только сторонники, но и противники. Вероятно, этими соображениями могут быть вызваны почти одновременные резкое письмо в Роспотребнадзор депутата ГД о запрете футбола и неожиданные заявления авторитетных футбольных руководителей.

Довод Гинера о том, что футбол без болельщиков представляет жалкое зрелище, абсолютно понятен. С боссом красно-синих трудно не согласиться. Прошедший накануне главный матч чемпионата Германии между лидерами турнира дортмундской «Боруссией» и «Баварией» (0:1) лишний раз всех в этом убедил.

Несмотря на обилие топ-мастеров на поле в составах обеих команд, не покидало ощущение, что смотришь что-то фальшивое, ненастоящее. В РПЛ дела с матчами без зрителей будут обстоять еще хуже, ведь в нашем чемпионате нет звезд такого уровня.

К чему может привести такой футбол? К резкому падению интереса к нему. В нашем, российском случае проблема усугубляется тем, что игры без зрителей — один сплошной убыток. В РПЛ нет тех доходов от телевидения, какие есть в ведущих европейских чемпионатах. За что будут играть наши команды? За идею? Одними красивыми лозунгами и самомнением — чем мы хуже всей Европы, у нас тоже будет футбол, несмотря ни на что — сыт не будешь. Федун не зря второй месяц говорит о многомиллионных потерях, которые принесет игра без болельщиков.

А чем, собственно, футбол хуже остальных отраслей экономики? Неужели матчи чемпионата несут большую коронавирусную опасность, нежели работа на стройке и других промышленных предприятиях, которые уже возобновили свою работу? Не говоря уже про метро, которое и не закрывали. Игра без зрителей действительно не имеет смысла, а вот с ними на трибунах этот самый смысл появляется. Потому что так люди хотя бы будут зарабатывать деньги, как и другие сферы деятельности, которым дали добро на выход из изоляции.

Получится ли у наших футбольных руководителей продавить этот вопрос? Шансов, на первый взгляд, ничтожно мало. Два месяца нас убеждали в том, что никаких массовых мероприятий в обозримом будущем не может быть по определению.

Что изменилось вдруг в один прекрасный миг, если коронавирус еще не утих, эпидемия и опасность не ушли? Возможно, появилась надежда на то, что через месяц, когда РПЛ предстоит сыграть первый матч после перерыва, все резко изменится? Дай-то бог, чтоб так оно и было. Как знать, может, высокие начальники располагают такой информацией, которая большинству граждан пока еще не доступна. Но которая заставляет Гинера с Федуном лелеять надежду, что наш футбол пройдет со зрителями.