«Шюррле — нормальная сделка, на Гулиеве крест не ставим, по Жиго предложений нет». Цорн — о трансферах «Спартака»

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Бюджет, пандемия, болельщики

— В связи с пандемией и падением курса рубля и цен на нефть, не будет ли сокращено финансирование на ближайший сезон или несколько?

— Разумеется, глобальная экономическая ситуация отражается на целых отраслях, включая нефтяной сектор. Поэтому она касается и клуба. И корректировки в бюджетировании будущего сезона будут произведены. Но поскольку наши планы по инвестициям в спортивный блок — в основную команду, в первую очередь, — были сделаны ранее, думаю, мы продолжим придерживаться курса. Так что на основной команде возможное изменение бюджета скажется по минимуму.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d1d5c8a043682725650" data-vnd="8d1d5c8a043682725650" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d1d5c8a043682725650" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— То есть, сокращение затронет, прежде всего, структуру клуба?

— В той или иной степени оно коснется многих сфер деятельности. Все назвать не могу — будет ясно, когда закончим планирование бюджета на следующий сезон, а совет директоров его утвердит. Наверное, цифра будет уже несколько иной, но, думаю, мы сможем реализовать все задуманное.

— Сообщалось, что бюджет клуба на текущий сезон составляет 11 млрд рублей. Насколько эта сумма близка к истине?

— Мы не афишируем наш бюджет.

— Но клуб утверждает его летом? Или, как это заведено у клубов, получающих дотации из региональных бюджетов, в начале календарного года?

— Футбольные циклы измеряются сезона, а не календарными годами. Поэтому бюджет на следующий сезон будет принят уже совсем скоро — в начале лета.

— Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил пропорции клубного бюджета так: больше 60% — РЖД, 20% — еврокубки, 9% — коммерция, 3% — ТВ-права. Какой расклад у Спартака?

— Понятно, что главный источник финансирования клуба — наш спонсорский контракт с компанией «Лукойл». Но есть и много рыночных спонсоров, которых клуб привлекает. И это тоже причина, почему для нас важно доиграть текущий сезон. Конечно, в идеале сразу начать с болельщикам, если позволит ситуация.

Сейчас, когда начинают постепенно снимать карантинные ограничения, можно изучить вопрос частичного возвращения болельщиков на трибуны. Например, разрешить посещение стадионов владельцам лож и абонементов. Со своей стороны «Спартак» гарантирует соблюдение всех санитарных требований.

У нас около 14 тысяч владельцев абонементов, мы готовы рассадить их по всем трибунам с учетом соблюдения социальной дистанции, предоставим маски и перчатки, будем регулярно проводить дезинфекцию.

— Сколько «Спартаку» приносит абонементная и билетная программа? Сколько клуб потеряет, если сезон не будет доигран или будет доигран без зрителей?

— Сюда входят и билеты, и ложи, которые реализованы на сезон почти полностью. Ущерб от доигровки сезона без зрителей для клуба будет существенным. И как-то надо будет его компенсировать. Пытаемся добиться этого и за счет определенной оптимизации расходов, и при помощи сокращения зарплат. «Спартак» первым договорился с игроками о сокращении за апрель на 40%. И за это спасибо команде, которая с пониманием отнеслась к ситуации. Посмотрим, как закончатся переговоры по зарплатам за май. Будем искать пути решения и в случае с владельцами лож и абонементов.

— Разговоры о сокращении зарплаты за май начались только после того, как игроки вновь собрались на базе?

— Нет, мы общаемся по этому поводу с конца апреля. В формате телефонных звонков, общения в группе с лидерами команды. У нас есть совет игроков — парни выступают представителями всего коллектива. Сейчас, собравшись, тоже поговорили. Но общение не закончено — переговоры ведутся. К сожалению, даже сокращение зарплаты на 40% в апреле и на какую-то сопоставимую сумму в мае не покроет и половины убытков от отсутствия болельщиков.

— А в чем причина столь долгих переговоров?

— Просто нужно найти общую позицию. Я прекрасно понимаю, что ребята мощно поддержали клуб в апреле. Готовность поддержать и в мае тоже есть. Нам просто надо прийти к общему решению.

— Будет ли какая-то специальная программа на следующий сезон для владельцев абонементов на сезон текущий?

— Безусловно, пандемия внесла коррективы в абонементную программу следующего сезона. Мы озвучим все на сайте. Пока даже непонятно, начнется ли новый сезон со зрителями. Это зависит от футбольных властей, от властей федеральных.

Мы хотим как можно скорее вновь видеть наших фанатов на трибунах. Но здоровье прежде всего. Поэтому будем исходить из тех условий, которые нам будут диктовать власти.

— Тот же Кикнадзе сказал, что более 60% бюджета уходит на зарплатные обязательства. Какой процент это у «Спартака»?

— Практически во всех клубах это 60−70% бюджета. Расходы на спортивный блок — самая затратная часть.

— Сообщалось, что «Зенит» может вернуть удержанные деньги премиями за чемпионство. В «Спартаке» не рассматривают такой вариант с победой в Кубке, например?

— Не знаю, что было в «Зените» — не участвовал в переговорах, хаха. У нас позиция такая, что есть реальный ущерб, и возвратить ничего мы не можем. Потому что доходной части не будет. Гипотетическая победа в Кубке и выход в группу Лиги Европы — это, конечно, деньги. Но всех проблем они не решат.

Ущерб имеет место, и пока ничто не предвещает, что прибыль будет сопоставима с той, что была ранее. Поэтому сокращать, чтобы потом вернуть обратно, — не решение проблемы.

— С июня выплаты игрокам будут производиться в полном объеме?

— Мы ведем разговор про апрель и май. Это правильно исходя из того, что ребята больше восьми недель не тренировались на поле. Последний матч был более 10 недель назад. Сейчас работа началась — у нас как будто сбор. У ребят не будет летнего отпуска, в конце концов.

Нельзя сравнить самоизоляцию с отпуском. Все-таки у футболистов большая физическая нагрузка. Сейчас, к тому же, будет очень тяжелая подготовка, нужно заложить базу для выступлений до декабря. Ведь перерыва между сезонами почти не будет.

— «Локомотив» объявил об оптимизации. В Европе тоже все чаще слышны призывы урезания зарплат футболистов. Это новая реальность футбола?

— Могу сказать, что пандемия показывает, как быстро весь этот футбольный бизнес может закрыться. Если говорить о Германии, клубы второй и даже первой Бундеслиги стояли на грани: если бы сезон не возобновился, были бы банкротства. Думаю, период безумных трат в футболе сейчас прекратится. И люди подумают о том, как лучше выстраивать отношения между клубами и спортсменами.

— Какая средняя зарплата в «Спартаке» вас как гендиректора устроила бы?

— У нас и до пандемии был трансферный регламент, который касался в том числе и зарплат. Цель сокращать расходы, конечно, есть. Мы пытаемся вести эту линию с прошлого лета: когда расставались с легионерами, существенно уменьшили зарплатную ведомость.

Процент вам не назову, но, повторюсь, этой линии придерживаемся и сейчас.

— Как часто общались с Леонидом Федуном, пока он находился в больнице?

— Общаюсь с ним регулярно — почти каждый день или созваниваемся, или списываемся. Очень рад, что Леонид Арнольдович наконец выписался из больницы и теперь дома в родных стенах. Все, конечно, переживали и желали ему здоровья. Когда он был в больнице, ребята снимали видео с пожеланиями здоровья. Ему понравилось.

— Проект «Спартак-2» продолжает существование? Нет желания прикрыть в целях экономии?

— Смысл в «Спартаке-2», если все правильно выстроить, есть. Там молодые ребята могут протестировать себя на уровне взрослого футбола. Мы делаем выводы по команде с точки зрения состава. Там теперь не будет возрастных игроков. Самым старшим у нас в новом сезоне будет 22-летний Миронов.

Дьяков и Шишкин не остаются — создаем команду силами и средствами молодежного состава. Ребята должны расти технически и тактически, стараться пробиваться ближе к основе. Позитивный момент — мы можем сделать сквозную заявку, и в любой момент подтянуть ребят к первой команде. Думали о том, чтобы иметь какой-то фарм-клуб, сделать партнерство с другой командой, чтобы ребят туда отдавать. Но нужно как следует это все подготовить, чтобы там у них гарантированно была практика.

— Есть же партнерство с «Эрцгебирге Ауэ».

— Чтобы поехать во вторую Бундеслигу, нужен определенный класс. Не факт, что игроки из ФНЛ будут там проходить в состав. Мы работаем над разными вариантами и, надеюсь, когда-то получится отправить игрока за границу на обучение.

— Проект «Спартак-2023» заморожен в связи с эпидемией?

— Не сказал бы, что заморожен. Проект актуален, работа ведется. Конечно, есть определенные ограничения — сейчас нельзя встретиться с болельщиками, обсудить параметры проекта, наше видение. Рабочей группе дистанционно работать тоже сложнее. Но дело идет. Думаю, презентация проекта общественности сдвинулась по времени, но мы ничего не останавливали. Как только будем готовы представить проект общественности — сделаем это.

— Есть какой-то пример для вас при работе над этим проектом?

— В России, конечно, нет. Думаю, это будет уникальный проект. Но пока не хочу раскрывать детали.

— Намерен ли Спартак в ближайшее время подавать заявку на проведение на «Открытие Арене» финала Лиги Европы, Лиги Конференций или Суперкубка УЕФА?

— Во-первых, это должно быть финансово выгодно клубу. Во-вторых, Россия в 2021 году примет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, а в 2022-м Суперкубок Европы в Казани. Не думаю, что есть шанс еще какому-то стадиону в России в ближайшие годы получить финал или какой-то крупный турнир.

— Как «Спартак» будет передвигаться по стране, когда чемпионат возобновится?

— Ну, сначала мы должны получить официальный документ, утвержденный властями. Там будет сказано, в каких рамках мы живем, ездим на выезды и т. д. У нас не так много выездных игр: Тула, Сочи и Казань.



Плюс ждем решения РФС по месту проведения полуфинала Кубка России с «Зенитом».

Андре Шюррле в одном из матчей. | Источник: РИА

Соболев, Шюррле, Мельгарехо

— Почему решили выкупить Соболева, который пока не забил ни одного гола за «Спартак»?

— Решение принималось еще в марте трансферным комитетом. Считаю, несмотря на отсутствие голов, Соболев показал хорошую статистику: три голевые передачи в трех матчах. Саша — россиянин, молодой, мощный высокий форвард, кандидат в сборную. Уже неплохо проявил себя в аренде — его работу видно не только в матчах, но и на тренировках. Он и в коллектив хорошо влился. Верим, что Соболев и дальше будет расти в «Спартаке», принесет пользу.

— Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов сказал, что сумма выкупа Соболева была увеличена. Как это было сделано?

— Честно говоря, не знаю, что он имел в виду. У нас сумма выкупа была зафиксирована в арендном соглашении, подписанным зимой. Из сформированного тогда же бюджета мы никак не выбились — просто уведомили «Крылья», что активируем опцию выкупа.

— По инсайдерской информации, увеличена она была за счет включения в сумму комиссии Павлу Андрееву. Это верно?

— Не вся инсайдерская информация верна.

Агентские выплаты, выплаты «Крыльям Советов» — все было согласовано изначально и включено в бюджет сделки, который мы не превысили. Это 4,5 млн евро.

— Федун назвал провалом аренду Андре Шюррле. Что вы думаете по этому поводу?

— Если я правильно понял Леонида Арнольдовича, это высказывание имело эмоциональный характер. Считаю, сделка была нормальной для клуба. Мы взяли игрока в аренду с небольшой выкупной суммой, клуб подстраховался. Решение не активировать опцию выкупа тоже считаю верным. Так что, мы ничего не проиграли.

Шюррле сделал много позитивного. В первых играх он был эффективен. Потом, к сожалению, не смог раскрыться в «Спартаке» на том уровне, который мы от него ждали. Помешали травмы, болезни. Выводы мы сделали и не выкупили его.

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С другой стороны, к нам приехал большой игрок, чемпион мира. Покажи он такой уровень, которого мы от него ждали, был бы отличный большой трансфер. Шюррле помог адаптироваться молодым парням из Европы — Тилю, Кралу, Ларссону. Тот же Бакаев, мечтающий сыграть в Европе, смотрел на Андре, часто с ним общался, спрашивал, просил совета. Были и имиджевые плюсы — упоминаемость «Спартака» в зарубежных СМИ возросла. Ну, а по количеству проданных маек в клубном магазине Шюррле равных нет. Да, со спортивной точки зрения мы не получили то, чего хотели. Но сделка получилась не такая уж плохая.

— Вы общались с ним? Андре вообще планирует еще играть в футбол — недавно он говорил о возможном завершении карьеры.

— Когда мы с ним говорили прошлым летом, подобных мыслей возникнуть просто не могло. Наоборот, Андре рассказывал, что видит для себя уникальный шанс в «Спартаке». Имея предложения из Китая, Турции, он выбрал «Спартак», потому что это большой клуб. И здесь он хотел стать лидером. Потому что во всех командах, где он играл, у него такой роли не было. В итоге пусть не на поле, но он это сделал. Ребята, как я уже сказал, к Шюррле тянулись, он им помогал.

— Лучшими трансферами прошлого лета стали самые дешевые — Понсе и Ларссон. Не считаете, что за остальных переплатили?

— По Шюррле еще раз скажу, что когда его брали, сделка смотрелась выгодной. У него была немаленькая зарплата, но на колоссальную сумму меньше, чем в Дортмунде. Что касается других — считаю, что Крал показывает свою ликвидность. Играет хорошо и за «Спартак», и за сборную Чехии. Уверен, в будущем он принесет выгоду не только на поле, но и в финансовом плане.

Тиль тоже начал неплохо. Ему потребовалось какое-то время на адаптацию. Тот же Алекс адаптировался гораздо легче, потому что язык не был для него таким барьером. Гус попал в новый мир — Москва, большой город. Он очень хорошо адаптировался, что видно и на поле, и на тренировках. Отличный парень, открытый, веселый, с хорошими качествами. И мы знаем, что за ним следят европейские клубы. Уверен, мы будем больше видеть его на поле в будущем.

— То есть, Тиль не отправится в аренду, учитывая интерес к нему из Европы?

— Ни в коем случае. Мы на Гуса очень надеемся и уверены, что он будет полезен команде и в этом, и в следующем сезоне.

— Не отразится ли жалоба по трансферу Понсе, поданная «Ньюэллз» в CAS, на репутационной составляющей клуба?

— Нет, исключено. Мы не являемся какой-то из сторон этого разбирательства. Наша сделка не имеет никакого отношения к сделке между аргентинцами и итальянцами.

— Почему было принято решение не продлевать контракт с Лоренцо Мельгарехо, который давно играет в России?

— Мы очень благодарный Мельге, который провел в нашем клубе четыре года и внес свою лепту в завоевание чемпионства. На сегодня клуб принял решение не продлевать контракт с возрастным футболистом, который не будет игроком основы. Номер один на позицию Лоренсо — Айртон. Если брать на это место игрока, то на перспективу, который будет расти. Либо футболиста из наших резервов. Будем думать, где искать замену.

Самюэль Жиго пьет воду. | Источник: РИА

Гулиев, Мелкадзе, Жиго

— Есть ли будущее в команде у Аяза Гулиева? Учитывая, что за 1,5 года он запомнился лишь избиением пешехода и недавним инцидентом, за который был переведен в «Спартак-2»?

— Я бы не стал сейчас вспоминать историю с американцем. Да, это был резонансный инцидент, но он был закрыт и исчерпан еще до моего прихода. Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил. Посмотрим, что будет с Аязом дальше — где и как он будет задействован. На данный момент принято решение на какое-то время отправить его в «Спартак-2». Понаблюдаем за ним, за его отношением к делу и к клубу. И исходя из этого сделаем выводы.

— «Спартак-2» ведь даже не тренируется. Значит ли это, что сезон в основе Гулиев точно доигрывать не будет?

— Давайте подождем. До возобновления сезона еще четыре недели. Что случится за это время, никто не знает. Пока мы исходим из того, что Гулиев 10 июня начнет тренировки со «Спартаком-2». До этих пор он точно там.

— Гулиев принес извинения за случившееся?

— Лично я с ним еще не общался, но разговор, конечно, предстоит.

— Вы уже разговаривали о расторжении контракта с Александром Ташаевым, который вернется в команду из «Рубина»?

— «Рубин» принял решение не продлевать аренду Ташаева на ближайшие два месяца. У нас есть время переговорить с Александром, обсудить обстановку.

— Каковы дальнейшие перспективы в команде Георгия Мелкадзе? Появилась информация, что у него поменялся агент и им интересуются «Рубин» и «Ротор».

— Я совсем недавно общался с агентом Мелкадзе Валериюсом Мижигурскисом и с самим Георгием. Ни один, ни другой не говорили мне о смене агента игрока. Честно говоря, впервые слышу, что эти клубы интересуются Георгием. Никаких переговоров мы с ними не ведем. Мелкадзе, Максим Глушенков, Артем Тимофеев, Александр Ломовицкий будут заканчивать сезон в своих командах, а уже после их возвращения обсудим дальнейшие варианты.

— Защитник Георгий Тигиев продолжит выступать за вторую команду?

— Будем встречаться с ним и разговаривать. В данный момент не рассматриваем его как игрока основы.

— Поступали ли предложения в клуб по поводу возможного трансфера Самюэля Жиго?

— Никаких предложений о трансфере Жиго в клуб не поступало. Самуэль — ключевой игрок, мы очень ценим его и рассчитываем на него в будущем. Рассмотрим предложение о его продаже, только если предложение будет очень солидным.

— Сколько сейчас стоит Жиго?

— Я не буду называть цифры, это будет неправильно по отношению к тем, кто может сделать потенциальное предложение. Мы оцениваем его очень высоко.

— «Спартак» будет приобретать новых игроков этим летом?

— В прошлом сезоне была заложена хорошая база, мы сделали 95% работы, сейчас она развивается. Конечно, точечно хотелось бы усилиться. Рассматриваем усиление позиций крайних защитников.

— Единые финансовые правила УЕФА позволят реализовать такие планы?

— Чтобы вписываться в требования УЕФА, нам придется осуществить пару продаж. Если УЕФА не смягчит условия финансового Fair play в связи с эпидемией, то на выход по итогам календарного года будет больше игроков, чем на вход.

— Согласно данным Transfermarkt, следующим летом кончаются контракты у Максименко, Селихова, Кутепова, Рассказова и Игнатова. Уже начали переговоры о продлении?

— Transfermarkt, как вы знаете, не всегда дает верную информацию.

Максименко, Селихов и Кутепов имеют долгосрочные контракты с клубом.

— А какова ситуация с Рассказовым и Игнатовым?

— С Николаем разговоры о продлении контракта начались еще зимой 2019-го при прежнем руководстве. С тех пор клуб постоянно ведет переговоры — пока безуспешно. С Михаилом обсуждается контракт с прошлого лета. С нашей стороны были сделаны предложения уже не один раз. Думаю, мы придем к решению.

— Почему «Спартак» поменял позицию по доигровке чемпионата, хотя владелец клуба выступал за остановку РПЛ?

— Если я правильно понял Леонида Арнольдовича, из-за масштабов пандемии он думал о том, как минимизировать потери клуба. В случае если чемпионат нереально будет доиграть. Сейчас мы считаем, что доиграть сезон — верное решение. Нужно распределить все места, выявить чемпиона. С финансовой точки зрений доиграть сезон даже без зрителей будет выгоднее.