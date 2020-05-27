Чемпион мира решил покинуть «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

34-летний игрок обороны считает, что сочинцы «не выполнили своих обязательств». Рами готов покинуть российский клуб и ждет предложений от других команд.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d1d5c8a043682725650" data-vnd="8d1d5c8a043682725650" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d1d5c8a043682725650" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Рами перешел в «Сочи» в феврале 2020-го. Защитник не провел ни одного матча в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ). В последний раз он выходил на поле, будучи игроком «Фенербахче» в матче Кубка Турции 11 февраля.

Рами известен по выступлениям за «Милан» и «Марсель». Защитник покинул французский клуб после скандала — он не согласовал с руководством участие в шоу «Форт Боярд» и ушел в самоволку ради съемок.