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22:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Цорн: «Спартак» не превышал бюджет сделки по Соболеву

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал слова главы совета директоров «Крыльев Советов» Александра Фетисова, заявившего, что красно-белые заплатили за форварда Александра Соболева больше начальной суммы выкупа.

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«Честно говоря, не знаю, что он имел в виду. Сумма выкупа была зафиксирована в арендном соглашении, подписанном зимой. Из сформированного тогда же бюджета мы никак не выбились — просто уведомили “Крылья Советов”, что активируем опцию выкупа. Агентские выплаты, выплаты “Крыльям Советов” — всё было согласовано и включено в бюджет сделки, который мы не превысили. Это € 4,5 млн», — приводит слова Цорна Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи.

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