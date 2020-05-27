Цорн: «Спартак» не превышал бюджет сделки по Соболеву
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал слова главы совета директоров «Крыльев Советов» Александра Фетисова, заявившего, что
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал слова главы совета директоров «Крыльев Советов» Александра Фетисова, заявившего, что
«Честно говоря, не знаю, что он имел в виду. Сумма выкупа была зафиксирована в арендном соглашении, подписанном зимой. Из сформированного тогда же бюджета мы никак не выбились — просто уведомили “Крылья Советов”, что активируем опцию выкупа. Агентские выплаты, выплаты “Крыльям Советов” — всё было согласовано и включено в бюджет сделки, который мы не превысили. Это € 4,5 млн», — приводит слова Цорна Sport24.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче Российской