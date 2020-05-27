Цорн: «Спартак» не превышал бюджет сделки по Соболеву

«Честно говоря, не знаю, что он имел в виду. Сумма выкупа была зафиксирована в арендном соглашении, подписанном зимой. Из сформированного тогда же бюджета мы никак не выбились — просто уведомили “Крылья Советов”, что активируем опцию выкупа. Агентские выплаты, выплаты “Крыльям Советов” — всё было согласовано и включено в бюджет сделки, который мы не превысили. Это € 4,5 млн», — приводит слова Цорна Sport24.