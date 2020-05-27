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22:22 (мск), источник: ТАСС

ФК «Динамо» продлил контракт с генеральным директором Юрием Белкиным

ТАСС, 27 мая. Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Юрий Белкин продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

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Новое соглашение рассчитано на один год.

«Коллектив нашего клуба поздравляет Юрия Николаевича и желает ему дальнейшей плодотворной работы на благо московского “Динамо”», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Белкин был назначен на пост генерального директора клуба в конце апреля прошлого года.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского «Зенита» составляет 20 очков.

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