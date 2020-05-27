ФК «Динамо» продлил контракт с генеральным директором Юрием Белкиным
ТАСС, 27 мая. Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Юрий Белкин продлил контракт с командой. Об этом сообщает
ТАСС, 27 мая. Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Юрий Белкин продлил контракт с командой. Об этом сообщает
Новое соглашение рассчитано на один год.
«Коллектив нашего клуба поздравляет Юрия Николаевича и желает ему дальнейшей плодотворной работы на благо московского “Динамо”», — говорится в сообщении.
Белкин был назначен на пост генерального директора клуба в конце апреля прошлого года.
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