Рами обвинил «Сочи» в невыплате зарплаты и объявил себя свободным агентом
Чемпион мира — 2018 в составе сборной Франции Адиль Рами объявил себя свободным агентом, несмотря на действующий контракт с «Сочи».
Чемпион мира — 2018 в составе сборной Франции Адиль Рами объявил себя свободным агентом, несмотря на действующий контракт с «Сочи».
34-летний защитник был подписан ФК «Сочи» в феврале 2020 года. Стороны заключили контракт до лета 2020 года. Игрок при этом не успел провести ни одного матча за южан.
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В итоге Рами по факту объявил себя свободным агентом:
«Игрок освобожден от любых договорных обязательств, и у него все еще есть желание продолжить свою профессиональную футбольную карьеру», — говорится в заявлении.