Рами обвинил «Сочи» в невыплате зарплаты и объявил себя свободным агентом

Источник: РИА "Новости"

34-летний защитник был подписан ФК «Сочи» в феврале 2020 года. Стороны заключили контракт до лета 2020 года. Игрок при этом не успел провести ни одного матча за южан.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d1d5c8a043682725650" data-vnd="8d1d5c8a043682725650" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d1d5c8a043682725650" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-релизе адвоката Жюля Планка сообщается, что Рами недоволен действиями российского клуба. Защитник считает, что «Сочи» «не выполнил ни одного из своих обязательств» перед ним, а также утверждает, что не получал в клубе зарплату.

В итоге Рами по факту объявил себя свободным агентом: