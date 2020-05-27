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27 мая, источник: Sport24

Рами обвинил «Сочи» в невыплате зарплаты и объявил себя свободным агентом

Чемпион мира — 2018 в составе сборной Франции Адиль Рами объявил себя свободным агентом, несмотря на действующий контракт с «Сочи».

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Источник: РИА "Новости"

34-летний защитник был подписан ФК «Сочи» в феврале 2020 года. Стороны заключили контракт до лета 2020 года. Игрок при этом не успел провести ни одного матча за южан.

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В пресс-релизе адвоката Жюля Планка сообщается, что Рами недоволен действиями российского клуба. Защитник считает, что «Сочи» «не выполнил ни одного из своих обязательств» перед ним, а также утверждает, что не получал в клубе зарплату.

В итоге Рами по факту объявил себя свободным агентом:

«Игрок освобожден от любых договорных обязательств, и у него все еще есть желание продолжить свою профессиональную футбольную карьеру», — говорится в заявлении.

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