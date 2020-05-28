Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован

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Чемпион мира-2018 собирается перейти в другой клуб.

— Могу подтвердить, что Рами никогда не получал никаких выплат от ПФК «Сочи», — заявил Планк «СЭ».

Однако, как сообщил нам источник из окружения игрока, слова юриста — не более чем блеф.

— При медосмотре в «Сочи» Рами пытался скрыть серьезную травму колена, так называемую jump knee injury, выдав ее за другую, не такую тяжелую — тендинит, — сказал источник. — Тем не менее, медслужба клуба выявила проблему, отправила Адиля в барселонскую клинику к одному из лучших в мире специалистов по таким повреждениям. Но это не помогло — игроку следует смириться с тем, что продолжение карьеры в его ситуации невозможно, он уже не способен выступать на профессиональном уровне. Слова Планка о поиске нового клуба — попытка обмануть новых работодателей.

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— «Сочи» аннулировали — именно аннулировали, это важно — контракт Рами во вторник, 26 мая, — продолжает источник. — Поэтому ни о каких компенсациях и речи идти не может. Скорее, это клуб имеет право обратиться в ФИФА с просьбой удержать с Адиля выплаченные суммы. То, что ему не платили — ложь. Удерживались только бонусы — их банально не за что было начислять. Но базовая зарплата начислялась регулярно — при том, Рами оказался единственным игроком в «Сочи», кто отказался пойти на снижение оклада на 50 процентов в условиях пандемии. Утверждения Планка, что Адилю якобы не дали ни евро — такая же неправда, как и «поиск нового клуба».