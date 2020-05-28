Жоау Мариу покинет «Локо» 30 июня
Как стало известно «СЭ», 27-летний полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу покинет московский клуб после 30 июня, когда закончится срок действия его арендного соглашения.
Как стало известно «СЭ», 27-летний полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу покинет московский клуб после 30 июня, когда закончится срок действия его арендного соглашения.
Скаут железнодорожников Андрей Лосюк пытался договориться с «Интером», владеющим правами на португальца, о продлении соглашения до завершения турнира
В сезоне-2019/20 Жоау Мариу провел в составе