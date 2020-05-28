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09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жоау Мариу покинет «Локо» 30 июня

Как стало известно «СЭ», 27-летний полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу покинет московский клуб после 30 июня, когда закончится срок действия его арендного соглашения.

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Источник: Спорт-Экспресс

Скаут железнодорожников Андрей Лосюк пытался договориться с «Интером», владеющим правами на португальца, о продлении соглашения до завершения турнира премьер-лиги, но переговоры не увенчались успехом.

В сезоне-2019/20 Жоау Мариу провел в составе красно-зеленых 15 официальных матчей в РПЛ и Лиге чемпионов, забив в них 1 мяч и отдав 4 голевые передачи. Выкупить права на него у миланского клуба «Локо» не сможет из-за высокой цены — 18 миллионов евро. (Вячеслав Короткин).

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