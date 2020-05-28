Казахстанский нападающий из клуба РПЛ прошел тест на коронавирус
Казахстанец Акмаль Бахтияров, выступающий за российскую команду «Сочи» сдал, отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил генеральный директор клуба РПЛ Дмитрий Рубашко.
Казахстанец Акмаль Бахтияров, выступающий за российскую команду «Сочи» сдал, отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил генеральный директор клуба РПЛ Дмитрий Рубашко.
«Мы провели тестирование на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат», — цитирует Рубашко championat.com.
«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице российской
В нынешнем сезоне Бахтияров провел за российский клуб два матча в рамках чемпионата России и одну игру в Кубке России. Агент нападающего молодежной сборной Казахстана Дмитрий Селюк заявил, что игрок останется в нынешней команде до завершения текущего сезона РПЛ.
Отметим, что в тренерский штаб «Сочи» также входит казахстанец Ерлан Ибраим, в прошлом работавший тренером по физподготовке в «Кайрате» и спортивным директором в федерации легкой атлетики.