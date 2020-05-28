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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нападающий из клуба РПЛ прошел тест на коронавирус

Казахстанец Акмаль Бахтияров, выступающий за российскую команду «Сочи» сдал, отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил генеральный директор клуба РПЛ Дмитрий Рубашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы провели тестирование на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат», — цитирует Рубашко championat.com.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 24 очка в 22 матчах. Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. Следующий матч «Сочи» должен провести на своем поле с «Ростовом».

В нынешнем сезоне Бахтияров провел за российский клуб два матча в рамках чемпионата России и одну игру в Кубке России. Агент нападающего молодежной сборной Казахстана Дмитрий Селюк заявил, что игрок останется в нынешней команде до завершения текущего сезона РПЛ.

Отметим, что в тренерский штаб «Сочи» также входит казахстанец Ерлан Ибраим, в прошлом работавший тренером по физподготовке в «Кайрате» и спортивным директором в федерации легкой атлетики.

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