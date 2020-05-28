Казахстанский нападающий из клуба РПЛ прошел тест на коронавирус

Источник: РИА "Новости"

«Мы провели тестирование на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат», — цитирует Рубашко championat.com.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 24 очка в 22 матчах. Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. Следующий матч «Сочи» должен провести на своем поле с «Ростовом».

В нынешнем сезоне Бахтияров провел за российский клуб два матча в рамках чемпионата России и одну игру в Кубке России. Агент нападающего молодежной сборной Казахстана Дмитрий Селюк заявил, что игрок останется в нынешней команде до завершения текущего сезона РПЛ.