Агент Адиля Рами назвал причину расторжения контракта с клубом

Рами перешел в «Сочи» в феврале на правах свободного агента, после того как по соглашению сторон был расторгнут его контракт с турецким «Фенербахче». 34-летний француз не сыграл за «Сочи» ни одного матча. В начале мая главный тренер команды Владимир Федотов сообщил РИА Новости, что травма колена мешает Рами приступить к полноценным тренировкам.

«Информация про расторжение контракта из-за хронической травмы Адиля — неправда. Соглашение расторгли из-за невыплаты заработной платы. Они вообще ничего не платили, никаких денег. Не было даже подписного бонуса, о котором говорили некоторые СМИ. Мы не получили от “Сочи” ни одного евро с того дня, как подписали контракт. Теперь будем обращаться в ФИФА и в CAS (Спортивный арбитражный суд»), — заявил Косо Руис.