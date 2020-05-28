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12:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Агент Адиля Рами назвал причину расторжения контракта с клубом

Контракт «Сочи» с французским защитником Адилем Рами был расторгнут не из-за хронической травмы, а из-за невыплаты зарплаты, заявил РИА Новости агент футболиста Рубен Косо Руис.

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Источник: Спорт РИА Новости

Рами перешел в «Сочи» в феврале на правах свободного агента, после того как по соглашению сторон был расторгнут его контракт с турецким «Фенербахче». 34-летний француз не сыграл за «Сочи» ни одного матча. В начале мая главный тренер команды Владимир Федотов сообщил РИА Новости, что травма колена мешает Рами приступить к полноценным тренировкам.

«Информация про расторжение контракта из-за хронической травмы Адиля — неправда. Соглашение расторгли из-за невыплаты заработной платы. Они вообще ничего не платили, никаких денег. Не было даже подписного бонуса, о котором говорили некоторые СМИ. Мы не получили от “Сочи” ни одного евро с того дня, как подписали контракт. Теперь будем обращаться в ФИФА и в CAS (Спортивный арбитражный суд»), — заявил Косо Руис.

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