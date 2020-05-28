Агент Адиля Рами назвал причину расторжения контракта с клубом
Контракт «Сочи» с французским защитником Адилем Рами был расторгнут не
Контракт «Сочи» с французским защитником Адилем Рами был расторгнут не
Рами перешел в «Сочи» в феврале на правах свободного агента, после того как по соглашению сторон был расторгнут его контракт с турецким «Фенербахче». 34-летний француз не сыграл за «Сочи» ни одного матча. В начале мая главный тренер команды Владимир Федотов сообщил РИА Новости, что травма колена мешает Рами приступить к полноценным тренировкам.
«Информация про расторжение контракта