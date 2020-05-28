Врач «Локомотива» назвал сроки возвращения заболевших COVID-19 игроков

В четверг «Локомотив» на подмосковной базе в Баковке начал подготовку к рестарту сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). По сообщениям пресс-службы клуба, все футболисты сдали тесты на коронавирус, инфекция была выявлена у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова и Романа Тугарева, а также у форварда Тимура Сулейманова. Болезнь протекает бессимптомно, игроки находятся дома на самоизоляции.

«Все зависит от тестов. Так как нет симптоматики, будем опираться на тесты. Все зависит от их организмов, трудно сказать о сроках, потому что при коронавирусе есть примерные сроки, бывают существенные отклонения. Мы надеемся, что в течение десяти дней они вернутся, но мы не можем точно говорить, может, это будет раньше, может, позже. Нам нужно получить два отрицательных теста за три дня по протоколу», — сказал Карлицкий по телефону.