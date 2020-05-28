Врач «Локомотива» назвал сроки возвращения заболевших COVID-19 игроков
Заболевшие коронавирусом футболисты московского «Локомотива» могут вернуться в строй в течение десяти дней, сообщил РИА Новости врач столичного клуба Никита Карлицкий.
Заболевшие коронавирусом футболисты московского «Локомотива» могут вернуться в строй в течение десяти дней, сообщил РИА Новости врач столичного клуба Никита Карлицкий.
В четверг «Локомотив» на подмосковной базе в Баковке начал подготовку к рестарту сезона Российской
«Все зависит от тестов. Так как нет симптоматики, будем опираться на тесты. Все зависит от их организмов, трудно сказать о сроках, потому что при коронавирусе есть примерные сроки, бывают существенные отклонения. Мы надеемся, что в течение десяти дней они вернутся, но мы не можем точно говорить, может, это будет раньше, может, позже. Нам нужно получить два отрицательных теста за три дня по протоколу», — сказал Карлицкий по телефону.
Возобновление сезона в РПЛ ожидается 21 июня матчами 23-го тура, в рамках которого «Локомотив» должен дома сыграть с «Оренбургом».