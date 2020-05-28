Федун прокомментировал возможное проведение матчей РПЛ со зрителями
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о проведении матчей чемпионата России со зрителями.
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о проведении матчей чемпионата России со зрителями.
Ранее ТВЦ сообщил, что Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения игр с болельщиками.
«Это первый шаг. Но у нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент (для болельщиков). Мы будем думать», — приводит слова Федуна.
15 мая на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось заседание, на котором было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня.