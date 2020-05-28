Смерть 22-летнего российского футболиста заинтересовала международный профсоюз

По словам Зотова, новость о смерти Самохвалова вызвала большой резонанс в Европе. «FIFPro проводит собственное расследование. Хочет докопаться до истины. Если был нарушен протокол и на болезнь закрывали глаза, это очень серьезно», — заявил он.
Зотов добавил, что «Локомотив» подтвердил отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам у футболиста.
Самохвалов скончался 20 апреля во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. У футболиста остались жена и сын.
9 мая футбольный агент Дмитрий Селюк предрек тюремные сроки руководителям московского «Локомотива». Он обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой открыть дело по факту смерти футболиста.