Смерть 22-летнего российского футболиста заинтересовала международный профсоюз

По словам Зотова, новость о смерти Самохвалова вызвала большой резонанс в Европе. «FIFPro проводит собственное расследование. Хочет докопаться до истины. Если был нарушен протокол и на болезнь закрывали глаза, это очень серьезно», — заявил он.

Зотов добавил, что «Локомотив» подтвердил отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам у футболиста.

Самохвалов скончался 20 апреля во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. У футболиста остались жена и сын.