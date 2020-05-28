«Локомотив» уведомил «Интер», что не будет выкупать Жоау Мариу

«Локомотив» официально сообщил «Интеру», что не будет использовать опцию выкупа трансфера Мариу. Причина — слишком высокая цена выкупа — € 18 млн. Полузащитник не входит в планы Антонио Конте, поэтому покинет «Интер». Интерес к нему проявляют «Марсель», «Бетис» и «Спортинг», — написал Скира.

Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек выступает за «Локомотив» на правах аренды. Он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал две результативные передачи.