La Gazzetta dello Sport: «Наполи» предложил «Зениту» за Азмуна 25 миллионов евро
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, «Наполи» предложил
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, «Наполи» предложил
В «Зените» оценивают Азмуна в 30 миллионов евро, но итальянцы намерены завершить трансфер нападающего. Иранец станет заменой для форварда Аркадиуша Милика, который может покинуть «Наполи».
В сезоне-2019/20 Азмун провел 29 матчей за «Зенит», забил 14 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт футболиста с