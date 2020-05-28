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20:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Премьер-лига вернется. Со зрителями

Их число не должно превышать 10 процентов от вместимости стадиона.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
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91
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174
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Выздоровело150 993+8 785
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5499
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12331
27.05
11079
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84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
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Скончалось357 929+4 918
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
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63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
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Источник: Спорт-Экспресс

Роспотребнадзор согласовал разработанный РФС и РПЛ регламент возобновления тренировок и проведения матчей в чемпионате. Важное изменение: на стадионы разрешено пускать зрителей, их число не должно превышать 10 процентов от вместимости стадиона.

Решение о доигровке 8 туров чемпионата и решающих матчей Кубка России было принято исполкомом РФС 15 мая.

Ключевые даты и параметры:

  • возобновление чемпионата — в конце недели с воскресеньем, 21 июня
  • проведение туров в несколько дней, в выходные и посередине недели
  • последний, 30-й тур РПЛ — в среду, 22 июля
  • финал Кубка — в субботу, 25 июля.

Для возвращения футбола РФС и РПЛ разработали регламент по возобновлению тренировочного процесса и проведению официальных матчей. Его требовалось согласовать с Министерством спорта и затем — с Роспотребнадзором, передать в регионы и клубам. Также РФС совместно с правительством решал вопрос возвращения более 60 иностранных футболистов и специалистов — РПЛ уже сообщила, что этот процесс завершен.

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Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий

В основных положениях регламента проведения тренировок и матчей значатся:

  • регулярная диагностика персонала, игроков и судей
  • усиленные гигиенические меры
  • регулярная дезинфекция
  • соблюдение дистанции между игроками и персоналом
  • регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей
  • зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона)
  • социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба
  • проведение ежедневного медицинского осмотра.

10 процентов мест на стадионах — болельщикам

Также Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями — с такой инициативой выступили клубы РПЛ и лига. Как отмечается, на первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10 процентов мест. Считается, что это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности.

По информации обозревателя «СЭ» Дмитрия Зеленова, руководство РФС считает: разрешение от Роспотребнадзора на проведение матчей чемпионата с участием зрителей должно самостоятельно трактоваться клубами РПЛ. 10-процентная квота на домашние матчи — принципиальное решение органов государственной власти, но то, как именно будут распределяться билеты — прерогатива клубов.

Источник: Спорт-Экспресс

Телепоказ РПЛ: Первый канал или больше игр на «Матч ТВ»

«СЭ» стали известны варианты показа встреч заключительных туров чемпионата и решающих матчей Кубка России на открытых телеканалах.

По данным шефа отдела футбола «СЭ» Вячеслава Короткина, один сценарий предусматривает передачу сублицензии Первому, который, по нашим данным, уже проявил заинтересованность и готов в июне-июле запланировать пять-семь игр. В качестве компенсации холдингу «Газпром-медиа» (туда входит «Матч ТВ»), владеющему правами на трансляции турнира премьер-лиги, предусмотрены выплаты в зависимости от размера доходов Первого. Соответствующий коммерческий план уже прорабатывается.

В свою очередь, «Газпром-медиа» хотел бы получить фиксированную сумму за выдачу сублицензии Первому — сейчас именно этот аспект является ключевым в переговорах. Если они не увенчаются успехом, то «Матч ТВ» намерен увеличить число игр на своем общедоступном канале. По нашей информации, вопрос будет рассмотрен на уровне правительства РФ.

Реакция

«Это прекрасная новость для тысяч футбольных болельщиков в России. За период ограничений получил серьезное развитие киберспорт, когда вместо реальных матчей зрители смотрели на экранах телевизоров баталии компьютерных игроков в футбол или хоккей. И это тоже хорошо. Но, конечно, и игроки, и болельщики соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун. Скоро все это вернется. Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы в дальнейшем масштабировать подобный комплекс мер на другие спортивные соревнования и как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь, при этом заботясь о здоровье спортсменов, рабочего персонала и болельщиков», — сказал вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. (стопкоронавирус.рф).

«Нашим ключевым приоритетом остается безопасность, поэтому рассчитываем, что клубы будут ответственно относиться к исполнению регламента. И, конечно, главная задача — в дальнейшем возобновить все футбольные соревнования при безусловном соблюдении мер защиты от вируса. Опыт с запуском РПЛ и Кубка России нам в этом поможет», — сказал президент РФС Александр Дюков. (стопкоронавирус.рф).

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