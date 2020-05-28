Уткин раскритиковал решение о проведении футбольных матчей со зрителями

«Сейчас я против допуска зрителей на матчи чемпионата России по футболу. Уверен — это можно сделать безопасно. Но это не необходимо. Возобновление соревнований — да, необходимо. Это запускает индустрию. Это дает работу, подтверждает рекламные контракты, возвращает жизнь СМИ. Но возвращение зрителей на трибуны — не индустрия. Да, три-четыре клуба неплохо зарабатывают на билетах, но в целом это не деньги. Не сравнить с АПЛ, Испанией и Германией. Там — да. Но они не возвращают. Со стороны российских футбольных властей это бравада. Это лишнее в борьбе с пандемией», — написал Уткин в своем Telegram-аккаунте.