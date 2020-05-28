Заразившийся коронавирусом Дмитрий Баринов обратился к болельщикам

«Всем привет! Спасибо большое за сообщения, за звонки. Чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, скоро всё это закончится и я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра и всем здоровья!» — сказал Баринов в «сториз» своего «инстаграма».