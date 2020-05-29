«Легенда!» «Зенит» отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры

На странице «Зенита» в «Инстаграме» опубликовано фото Анюкова в футболке петербургского клуба. «Легенда!» — говорится в подписи к снимку.
Александр Анюков сегодня объявил о завершении игровой карьеры. Футболист пожелал «Крыльям Советов» «достойного завершения сезона и успехов в будущем». Анюков поблагодарил административный штаб самарцев, работников базы и всех сотрудников клуба.
Анюков — пятикратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратный обладатель Кубка России (2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России (2008).