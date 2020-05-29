Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.05
Унион Б
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
27.05
Аугсбург
Падерборн
00
Футбол. Зарубежный
27.05
Фортуна Д
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Неман
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Байер
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
24Формуле-1 70 лет
00:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Легенда!» «Зенит» отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры

Пресс-служба петербургского «Зенита» прокомментировала слова защитника «Крыльев Советов» Александра Анюкова, объявившего о завершении игровой карьеры.

Наверх

На странице «Зенита» в «Инстаграме» опубликовано фото Анюкова в футболке петербургского клуба. «Легенда!» — говорится в подписи к снимку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Анюков сегодня объявил о завершении игровой карьеры. Футболист пожелал «Крыльям Советов» «достойного завершения сезона и успехов в будущем». Анюков поблагодарил административный штаб самарцев, работников базы и всех сотрудников клуба.

Анюков — пятикратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратный обладатель Кубка России (2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России (2008).

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 28 мая
Последние из могикан: призеры Евро-2008, продолжающие карьеру
УЕФА прокомментировал решение РПЛ проводить матчи со зрителями
Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона
В США предложили переименовать приз НХЛ в честь Овечкина
Уткин раскритиковал решение о проведении матчей РПЛ со зрителями
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь