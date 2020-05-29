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11:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» Азмуна

ТАСС, 29 мая. Итальянский футбольный клуб «Милан» намерен купить у российского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает портал Calciomercato.

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По информации источника, представители итальянской команды уже ведут переговоры с агентом 25-летнего футболиста Фали Рамадани. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянского «Наполи», английских «Лестера» и «Вест Хэма», испанских «Атлетико» и «Севильи». Также окружение игрока предлагало услуги футболиста английским «Арсеналу» и «Эвертону». 10 мая генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил ТАСС, что клуб не ведет переговоров по трансферу Азмуна.

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Действующий контракт Азмуна в «Зените» рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость его трансфера оценивается в €14,5 млн. Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.

В составе «Зенита» Азмун стал чемпионом России в сезоне-2018/19. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, в России он выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.

Футбольные чемпионаты России и Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса. Турнир в России планируется возобновить 21 июня, в Италии — 20 июня.

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