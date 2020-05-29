СМИ: «Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» Азмуна
ТАСС, 29 мая. Итальянский футбольный клуб «Милан» намерен купить у российского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает портал Calciomercato.
ТАСС, 29 мая. Итальянский футбольный клуб «Милан» намерен купить у российского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает портал Calciomercato.
По информации источника, представители итальянской команды уже ведут переговоры с агентом 25-летнего футболиста Фали Рамадани. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянского «Наполи», английских «Лестера» и «Вест Хэма», испанских «Атлетико» и «Севильи». Также окружение игрока предлагало услуги футболиста английским «Арсеналу» и «Эвертону». 10 мая генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил ТАСС, что клуб не ведет переговоров по трансферу Азмуна.
Действующий контракт Азмуна в «Зените» рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость его трансфера оценивается в €14,5 млн. Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.
В составе «Зенита» Азмун стал чемпионом России в сезоне-2018/19. Помимо клуба из
Футбольные чемпионаты России и Италии приостановлены