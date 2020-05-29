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15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фетисов: Легионеры «Крыльев Советов» пока тренируются индивидуально

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Иностранные футболисты самарских «Крыльев Советов» на данный момент занимаются по индивидуальной программе, сообщил РИА Новости председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня.

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«27 мая иностранные игроки и тренеры, вернувшиеся в Россию, получили результаты тестов на вирус, которые тоже позволяют принимать участие в тренировочном процессе. Оперативный штаб Самарской области разрешил проводить занятия небольшими группами на клубной базе. Легионеры пока занимаются по индивидуальной программе», — сказал Фетисов в интервью РИА Новости.

«Те игроки и тренеры “Крыльев”, которые находились в Самаре и в других регионах России, собрались на клубной базе 18 мая. После этого они сдали тесты на COVID-19 и приступили к занятиям в индивидуальном режиме. Согласно медицинскому регламенту по возобновлению РПЛ, тесты на коронавирус рекомендуется сдавать не менее одного раза в неделю», — добавил Фетисов.

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