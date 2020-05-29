Фетисов: Легионеры «Крыльев Советов» пока тренируются индивидуально

«27 мая иностранные игроки и тренеры, вернувшиеся в Россию, получили результаты тестов на вирус, которые тоже позволяют принимать участие в тренировочном процессе. Оперативный штаб Самарской области разрешил проводить занятия небольшими группами на клубной базе. Легионеры пока занимаются по индивидуальной программе», — сказал Фетисов в интервью РИА Новости.

«Те игроки и тренеры “Крыльев”, которые находились в Самаре и в других регионах России, собрались на клубной базе 18 мая. После этого они сдали тесты на COVID-19 и приступили к занятиям в индивидуальном режиме. Согласно медицинскому регламенту по возобновлению РПЛ, тесты на коронавирус рекомендуется сдавать не менее одного раза в неделю», — добавил Фетисов.