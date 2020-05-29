«В “Рубине” ему будет легче стартовать». Агент — о падении рынка КПЛ, Боранбаеве и перспективах Исламхана

Источник: AP 2020

— Валериюс, недавно вы сказали, что казахстанские клубы манипулируют кризисом, как именно это происходит?

— Просто руководство клуба говорит футболистам, что надо потерпеть, упасть в зарплате. Некоторые клубы, насколько мне известно сделали минимальные зарплаты игрокам (42 500 тенге).

— При этом вы отмечали, что у клубов есть утвержденные бюджеты.

— Да, у большинства клубов бюджет утверждается в начале года, может только у «Астаны» и «Кайрата» есть свои спонсоры. Я просто не понимаю, где бюджетные клубы сейчас теряют деньги, от продажи билетов? Так это копейки, летать командам не надо, премии платить не надо, медицину оплачивать тоже не надо, поэтому я думаю, что клубы сэкономили приличную часть бюджета.

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— Как я понимаю, клубы говорят о том, что им урезают бюджеты на этот сезон, в связи с этим они принимают такие меры.

— Я понимаю, что это приказ акимата, они говорят это клубу, те стараются его выполнить. Просто некоторые клубы пытаются решить вопрос цивильно, а некоторые — с позиции силы, делая зарплаты минимальными.

— На Transfermarkt указано, что у вас есть два игрока из «Кайсара», это так?

— Нет, это не соответствует действительности.

— Но вы ведь хорошо знакомы с некоторыми игрокам, руководителями «Кайсара»?

— Да, я же играл там, практически всех знаю, спортивный директор клуба мой хороший друг. Ситуация в «Кайсаре»? Насколько я знаю, они пытались со всеми футболистами договариваться о понижении зарплаты. Два игрока уже отказались принимать эти условия и покинули клуб.

— Один из них Иван Пешич, а второй?

— Алексей Шумских. Но это насколько мне известно, может быть, кто-то еще ушел.

— Постепенно казахстанские игроки начинают перебираться в Россию, вы хорошо знакомы с РПЛ, как вы думаете, кто еще из наших футболистов мог бы попробовать себя в этой лиге?

— Мне сложно сказать, поскольку я сейчас практически не слежу за казахстанским футболом. Но я допускаю, что поток игроков уйдет в РПЛ, ведь они не будут легионерами. Но если объективно оценивать, наверняка только футболисты «Кайрата» и «Астаны» могли бы заинтересовать российские клубы. Но нужно ли это самим игрокам? Они у себя дома, все стабильно, еврокубки — не знаю, будет ли им интересно переходить в средний российский клуб.

— Как вы думаете, насколько поменяется трансферный рынок в Казахстане в ближайшее время?

— В Казахстане у многих футболистов контракты до конца сезона, они не заключают долгосрочные соглашения, поскольку не знают, какой бюджет будет в следующем году, кто будет руководителем. Это проблема клубного казахстанского футбола — нет стабильности, тяжело строить нормальный проект, не понимая, что будет завтра. Я думаю, что зарплаты футболистов в следующем сезоне упадут процентов на 20−30. Поэтому я предполагаю, что рынок просядет в финансовом плане.

— Отмена статуса легионера для казахстанцев в России — это плюс, но при этом российские игроки, также играют на правах местных в КПЛ, поэтому минувшей зимой к нам приехало огромное количество игроков из этой страны. Как вы считаете, нормально ли это, соответствуют ли они уровню?

— Зависит от целей клуба. Лично мое мнение, я бы не брал игрока из второй российской лиги, а лучше развивал бы местных ребят, казахстанцев. Большинство молодых, перспективных футболистов из РПЛ не поедут в Казахстан, максимум из ФНЛ. Развивать собственных игроков — это полезно не только для твоего клуба, но и для всего казахстанского футбола. А так, из России приедет игрок, заработает и уедет, о нем никто не вспомнит. Но это опять же вопрос о нестабильности, приходит руководитель клуба, ему ставят задачу в акимате на один сезон, он начинает искать футболистов под задачу. Если бы позволяли строить команду 3−4 года, не озираясь на результат, тогда было бы гораздо больше пользы.

При этом я бы еще отметил проблемы с инфраструктурой в Казахстане. Условия есть только в одном клубе — «Кайрате», и они там действительно шикарные. Стоит сказать, что руководитель клуба Кайрат Боранбаев — наверное, единственный человек в стране, который реально развивает казахстанский футбол и смотрит в будущее. Так должны работать все казахстанские клубы. Поэтому желаю удачи «Кайрату», надеюсь, они наконец станут чемпионами.

У «Астаны», как я понимаю, нет базы, они играют и тренируются на одном стадионе. Мне сложно это понять, учитывая, какие финансовые возможности есть в вашем футболе, зачем привозить второсортных легионеров, которые увезут деньги и ничего не оставят после себя? В регионах не нужны большие стадионы, на 5−7 тысяч достаточно, почему нельзя их построить? Руководители города, клуба, построив стадион, они останутся в памяти, им самим будет приятно и комфортно ходить на футбол, даже независимо от качества игры. Плюс улучшится ТВ-картинка — казахстанский футбол будут по-другому воспринимать.

— Капитана нашей сборной Исламхана вновь сватают в российские клубы. Как вы думаете, он потянет уровень топ-команды РПЛ?