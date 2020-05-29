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15:46 (мск), источник: Sports.Ru

Андрей Червиченко: Заявления Федуна и Гинера выглядели немного экстремально

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему допуска зрителей на матчи РПЛ в период пандемии коронавируса.

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Ранее с инициативой допустить болельщиков на стадионы выступили президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Спартака» Леонид Федун. Вчера стало известно, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ в присутствии зрителей, при условии, что на первоначальном этапе стадионы должны заполняться не более чем на 10%.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эти заявления выглядели немного экстремально. Понятно, что их делают клубы с высокой посещаемостью, которые получают хорошие деньги с продажи абонементов и билетов. Но на фоне всего происходящего такие предложения вызывают опасения. Конечно, болельщиков нужно возвращать на трибуны. Но вряд ли кому-то удастся убедить фанатов соблюдать дистанцию во время просмотра матча на стадионе. Как получится удержать фанатов от совместных празднований после забитого гола? Если по итогам матчей со зрителями заболеет большое количество людей, то пойдут серьезные упреки и административные меры. Найдутся умники, которые потом еще обвинят клубы в своем заражении и в суд на них подадут».

Источник — soccer.ru

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