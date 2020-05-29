Андрей Червиченко: Заявления Федуна и Гинера выглядели немного экстремально

Ранее с инициативой допустить болельщиков на стадионы выступили президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Спартака» Леонид Федун. Вчера стало известно, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ в присутствии зрителей, при условии, что на первоначальном этапе стадионы должны заполняться не более чем на 10%.
«Эти заявления выглядели немного экстремально. Понятно, что их делают клубы с высокой посещаемостью, которые получают хорошие деньги с продажи абонементов и билетов. Но на фоне всего происходящего такие предложения вызывают опасения. Конечно, болельщиков нужно возвращать на трибуны. Но вряд ли
Источник — soccer.ru