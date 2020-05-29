Аршавин рассказал, как мог оказаться в московском «Спартаке»

«Почему не договорился со «Спартаком»? Президент «Спартака» Андрей Червиченко пожалел 50−60 тысяч евро. Меня с начала карьеры волновали только деньги? Нет. Не жалею, что не перешел в «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».