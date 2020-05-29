Аршавин рассказал, как мог оказаться в московском «Спартаке»
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что не жалеет о сорвавшемся переходе в московский «Спартак».
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что не жалеет о сорвавшемся переходе в московский «Спартак».
Ранее о несостоявшемся трансфере Аршавина рассказал
«Почему не договорился со «Спартаком»? Президент «Спартака» Андрей Червиченко пожалел 50−60 тысяч евро. Меня с начала карьеры волновали только деньги? Нет. Не жалею, что не перешел в «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Аршавин перешел из «Зенита» в лондонский «Арсенал» в 2009 году. Также футболист выступал за «Кубань» и казахстанский «Кайрат».