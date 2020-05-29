Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Городея
Неман
00
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Смолевичи
21
Футбол. Зарубежный
30.05
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
30.05
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
30.05
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аршавин рассказал, как мог оказаться в московском «Спартаке»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что не жалеет о сорвавшемся переходе в московский «Спартак».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Звезды питерского клуба в год своего дебюта за «Зенит»

Ранее о несостоявшемся трансфере Аршавина рассказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров.

«Почему не договорился со «Спартаком»? Президент «Спартака» Андрей Червиченко пожалел 50−60 тысяч евро. Меня с начала карьеры волновали только деньги? Нет. Не жалею, что не перешел в «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Аршавин перешел из «Зенита» в лондонский «Арсенал» в 2009 году. Также футболист выступал за «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Видео с 'неловким моментом' Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
Стамбул без финала: как доиграют Лигу чемпионов
ТАСС: «Химки» с высокой долей вероятности не выйдут в РПЛ
«Сюрпризов будет много»: Мостовой — о чемпионате Испании
Бой Емельяненко — Исмаилов не будет перенесен
Червиченко: Заявления Федуна и Гинера выглядели экстремально
Денис Глушаков рассказал о своем будущем в «Ахмате»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь