Глушаков: Продление контракта с «Ахматом» на новый сезон еще не обсуждали

«Только что закончил тренировку и даже не в курсе, о чем речь. Не совсем понимаю, что у вас за информация по контракту — я сегодня продлил его на два месяца. Сезон еще не окончен, у команды есть свои задачи, и футболисты сейчас тренируются и думают только о возобновлении чемпионата. Какие-то более глобальные вещи мы с клубом не обсуждали», — сказал Глушаков.