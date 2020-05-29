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19:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глушаков: Продление контракта с «Ахматом» на новый сезон еще не обсуждали

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Обсуждение продления контракта на будущий сезон стоит отложить до конца нынешнего чемпионата России, заявил РИА Новости полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Фоторепортаж из Миллерово.

Возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который был прерван из-за пандемии коронавируса, ожидается 21 июня матчами 23-го тура. В пятницу «Ахмат» сообщил о продлении контракта с Глушаковым до окончания сезона. Футболист перешел в грозненский клуб перед началом сезона.

«Только что закончил тренировку и даже не в курсе, о чем речь. Не совсем понимаю, что у вас за информация по контракту — я сегодня продлил его на два месяца. Сезон еще не окончен, у команды есть свои задачи, и футболисты сейчас тренируются и думают только о возобновлении чемпионата. Какие-то более глобальные вещи мы с клубом не обсуждали», — сказал Глушаков.

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«Со своей стороны могу сказать, что опция “1+1” действует и для клуба, и для игрока, но изначально у нас с “Ахматом” были определенные договоренности и возможности, в том числе на случай предложений со стороны других команд. В любом случае, логичнее сначала завершить турнир, а потом уже думать о будущем», — добавил он.

«Ахмат» после 22 туров с 20 очками замыкает турнирную таблицу.

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