Широков рассказал, как поругался с экс-тренером «Спартака» Якином
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков рассказал о своем конфликте с
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков рассказал о своем конфликте с
Широков играл за московский «Спартак» в 2014−15 годах.
«Я ему сказал: “Ты вообще никто. Ты на тренера даже не похож, ты рассказываешь, как мне играть”. Я приехал из сборной, он меня не ставит в состав тогда.
По словам футболиста Якин посоветовал ему присмотреться в команде к работе шведа Кима Чельстрема.