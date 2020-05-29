Широков рассказал, как поругался с экс-тренером «Спартака» Якином

«Я ему сказал: “Ты вообще никто. Ты на тренера даже не похож, ты рассказываешь, как мне играть”. Я приехал из сборной, он меня не ставит в состав тогда. Что-то ему там не понравилось. У него хватило ума прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку, сказать мне, чтобы я остался в раздевалке», — сказал Широков на YouTube-канале «Коммент. Шоу».