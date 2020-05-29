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20:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Широков рассказал, как поругался с экс-тренером «Спартака» Якином

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков рассказал о своем конфликте с экс-наставником «красно-белых» Муратом Якином.

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Источник: Спорт РИА Новости

Широков играл за московский «Спартак» в 2014−15 годах.

«Я ему сказал: “Ты вообще никто. Ты на тренера даже не похож, ты рассказываешь, как мне играть”. Я приехал из сборной, он меня не ставит в состав тогда. Что-то ему там не понравилось. У него хватило ума прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку, сказать мне, чтобы я остался в раздевалке», — сказал Широков на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

По словам футболиста Якин посоветовал ему присмотреться в команде к работе шведа Кима Чельстрема.

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