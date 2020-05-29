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21:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ВЭБ раскрыл сумму сделки о приобретении ЦСКА

ВЭБ. РФ приобрел 77,64 процента АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» за 18 миллиардов рублей, сообщает РБК.

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Источник: Спорт-Экспресс

За указанную сумму ВЭБ приобрел 9595 обыкновенных акций за вышеуказанную сумму. Одновременно ЦСКА осуществил досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных госкорпорацией кредитов.

В отчетности указано, что к настоящему моменту ВЭБ ведет определение справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств приобретенного актива. «АО “ПФК ЦСКА” было приобретено в целях повышения его рыночной стоимости», — говорится в документе.

ВЭБ и ЦСКА объявили о закрытии сделки в апреле. Госкорпорация приобрела 77,63 процента акций, став его основным владельцем.

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