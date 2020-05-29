ВЭБ раскрыл сумму сделки о приобретении ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

За указанную сумму ВЭБ приобрел 9595 обыкновенных акций за вышеуказанную сумму. Одновременно ЦСКА осуществил досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных госкорпорацией кредитов.

В отчетности указано, что к настоящему моменту ВЭБ ведет определение справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств приобретенного актива. «АО “ПФК ЦСКА” было приобретено в целях повышения его рыночной стоимости», — говорится в документе.