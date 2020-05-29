10 самых дорогих футболистов России 2015 года. Местами удивительный рейтинг

Продолжаем копаться в архивах и изучать стоимость российских футболистов на трансферном рынке в недавнем прошлом. Мы делали материалы на эту тему по 2005 и 2010 годам, а теперь вспомним 2015-й. Какими суммами авторитетный сайт Transfermarkt.ru оценивал наших звёзд пять лет назад?

9−10. Дмитрий Комбаров, 7,0 млн евро

Источник: Чемпионат.com

28-летний Комбаров был основным игроком «Спартака» и сборной России. До этого левый защитник принял участие в неудачном для нашей национальной команды ЧМ-2014, где отметился голевой передачей во встрече с Алжиром. Дмитрий второй сезон подряд стал вторым на своей позиции в списке «33 лучших». Тем не менее за год после чемпионата мира ориентировочная стоимость Комбарова снизилась на 4 млн.

9−10. Игорь Денисов, 7,0 млн

Источник: Чемпионат.com

31-летний Денисов в 2015-м выступал за московское «Динамо», куда перешёл двумя годами ранее из «Анжи» за 15 млн. Пережил историю с отстранением от команды из-за конфликта со Станиславом Черчесовым. Центрхав тоже принимал участие в чемпионате мира, но отыграл всего час. Потом Леонид Слуцкий доверял ему больше, чем Фабио Капелло. По оценкам аналитиков рынка, цена на Денисова снизилась со времени ЧМ-2014 на 5 млн.

6−8. Александр Беленов, 8,0 млн

Источник: РИА "Новости"

29-летний Беленов находился тогда на пике карьеры. Здорово играл за «Кубань» (с капитанской повязкой), был кандидатом в сборную России. Выдал в 30 турах чемпионата 10 «сухарей». Дошёл с краснодарцами до финала Кубка России, в котором его команда уступила «Локомотиву». Правда, в отличие от сезона-2013/2014 в список «33 лучших» голкипер не попал. Как раз в 2015 году стоимость Беленова достигла максимума.

6−8. Игорь Смольников, 8,0 млн

Источник: Чемпионат.com

27-летний Смольников стал чемпионом в составе «Зенита» и поучаствовал в памятном розыгрыше Лиги чемпионов (пять побед сине-бело-голубых на групповом этапе). Забил в Суперкубке России. Занял второе место на позиции правого защитника в списке «33 лучших». Превратился в основного игрока сборной России, хотя на ЧМ-2014 не выступал. Стоимость Смольникова продолжала расти после перехода из «Краснодара» за 6 млн.

6−8. Александр Кокорин, 8,0 млн

Источник: Чемпионат.com

24-летний Кокорин проводил тогда свой последний год в «Динамо» (иногда появлялся на поле с капитанской повязкой) перед переходом в «Зенит» всего за 2 млн евро. Московский клуб в свою очередь вернул форварда из «Анжи» за 19 млн. Александр был игроком сборной России, на чемпионате мира забил Алжиру. В список «33 лучших» в отличие от предыдущего сезона Кокорин не попал, несмотря на то что забил восемь голов в РПЛ. Его заметно превышенная в 2013-м цена снизилась за пару лет в два раза!

3−5. Юрий Лодыгин, 10 млн

Источник: Чемпионат.com

Сейчас уже не все вспомнят, когда в последний раз видели Лодыгина в игре, а тогда 25-летний голкипер выиграл чемпионат в составе «Зенита» и поучаствовал в успешной Лиге чемпионов. Стал обладателем Суперкубка России (выиграл серию пенальти в матче с «Локомотивом») Русский грек был вторым вслед за Акинфеевым в списке «33 лучших» и являлся сменщиком «армейца» в сборной страны. Съездил на ЧМ-2014. «Зенит» купил Лодыгина за 800 тыс. евро, а в 2015-м стоимость голкипера достигла предела.

3−5. Денис Черышев, 10 млн

Источник: РИА

25-летний Черышев ещё не был так популярен в России, как после домашнего чемпионата мира. На ЧМ-2014 он не поехал из-за травмы. За воспитавший его «Реал» не играл: мадридский клуб отдал вингера в аренду на сезон-2014/2015 в «Вильярреал». Но в 40 матчах за «жёлтую субмарину» во всех турнирах Денис забил семь голов и сделал 10 голевых передач. Для Черышева 10 млн евро — тоже максимальная стоимость в карьере.

3−5. Олег Шатов, 10 млн

Источник: Чемпионат.com

Для 25-летнего Шатова тот год был очень успешным. Полузащитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны в составе «Зенита», а на групповом этапе Лиги чемпионов забил два гола и сделал три голевые передачи в пяти матчах. Олег был основным игроком сборной России (в том числе на ЧМ-2014). В списке «33 лучших» занял первое место на своей позиции, опередив Квинси Промеса и Зорана Тошича. Стоимость Шатова росла и к лету 2016-го достигнет 14 млн.

2. Игорь Акинфеев, 15 млн

Источник: Чемпионат.com

У Акинфеева невероятно стабильная карьера: 29-летний вратарь находился в 2015-м в топе самых дорогих российских игроков, как и в 2010 и в 2005 годах! Капитан ЦСКА завоевал с командой серебро РПЛ, занял первое место в списке «33 лучших» на своей позиции. Оставался «первым номером» сборной России, несмотря на неудачный ЧМ-2014, на котором «армеец» допустил результативную ошибку в матче с Южной Кореей. Хотя после чемпионата мира Акинфеева уже оценивали на 5 млн евро дешевле.

1. Алан Дзагоев, 18 млн

Источник: РИА "Новости"