Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:00
Белшина
Славия М
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Мн
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Фортуна Д
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
15:11 (мск), источник: Советский спорт

Играл с Погребняком, сядет за взятку. Футболисту Вишневскому светит тюрьма за пожар в «Зимней вишне»

Бывший нападающий нескольких российских футбольных клубов Вячеслав Вишневский после экстрадиции из Польши узнал окончательное обвинение по делу о трагедии в кемеровском торговом центре в марте 2018 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В сообщении на сайте Следственного комитета РФ говорится:

Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ. Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой.

Данная статья предусматривает уголовную ответственность: 43-летнему Вишневскому грозит срок от 8 до 15 лет. Смягчающим обстоятельством могла бы стать добровольная явка обвиняемого в полицию. Однако Вишневский на момент пожара, унесшего жизни 60 человек, уже два года как находился в Испании, а затем скрывался в Польше. За границей сейчас находится и миллиардер Денис Штенгелов, который был фактическим владельцем сгоревшего торгового центра. Впрочем, в отношении проживающего в Австралии бизнесмена никто официальных обвинений не выдвигал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вишневский же почти сразу вошел в число фигурантов дела. Следствие установило, что при строительстве торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» дал взятку в размере 7 миллионов рублей контролирующим органам, чтобы те закрыли глаза на нарушения, которые в конечном счете привели к жертвам при пожаре. Польские власти долгое время не выдавали Вишневского на родину. Только в марте 2020 года он был все-таки экстрадирован в Калининград. А теперь, после прохождения карантина, узнал обвинение и будет допрошен. Помимо упомянутой выше Комковой, в число обвиняемых входят ее сын Эдуард, гендиректор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, также получившие деньги от Вишневского при посредничестве Виктора Ефимкина, еще одного фигуранта дела.

Читайте также
Финансовая помощь «Томи» от «Газпрома» пойдет на погашение долгов

Каким образом бывший футболист попал в большой бизнес? Вишневский — друг детства Штенгелова, который в 2013 году и ввел будущего «взяткодателя» в структуры своего холдинга «КДВ-групп». Сначала была фабрика «Красная Звезда», затем ООО «КДВ Воронеж», ЗАО «Бриджтаун Вудс», ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и «КДВ Яшкино». В бытность руководителем комбината Вишневский и организовал превращение фабрики в торговый центр. Кстати, по одной из версией, названием сгоревший комплекс обязан не сорту вишни и не популярному в 80-е художественному фильму Игоря Масленникова, а прозвищу, которое дали Вишневскому фанаты во время его выступлений за «Томь».

Этот клуб — главный в карьере бывшего футболиста. Вишневский родился в Томске, начинал играть за команду своего города в 1994-м и вернулся в нее в 1996 — 1998 годах. Однако в его послужном списке значится много других клубов.

В премьер-лиге Вишневский защищал цвета «Уралмаша» (10 матчей), «Уралана» (15), «Сатурна» (1) и «Шинника» (5). Свой последний матч в российском элитном дивизионе он провел 19 ноября 2005 года, когда ярославцы победили дома «Рубин» (3:2).

Кстати, в «Шиннике» его партнером по атаке был никто иной как Павел Погребняк, будущий победитель Кубка УЕФА в составе «Зенита» и нынешний форвард «Урала», заразившийся коронавирусом. Именно Погребняку Вишневский отдал свой единственный голевой пас на уровне РПЛ. А забивал в премьер-лиге он дважды — еще в 1999 году, выступая за «Уралан».

После России Вишневский уехал в тогда еще украинский Крым, отыграв сезон-2006/07 за «Таврию». Футбольную карьеру он завершил в 2012-м. А спустя год получил предложение Штенгелова поработать в кондитерском бизнесе. Чем это закончилось для него самого и ни в чем не повинных жертв пожара в «Зимней вишне», мы знаем.

Сергеев Иван

Читайте также
Томь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шинник
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пеппи Длинный конек. Феноменальный год Александры Трусовой
Зидан идет путем Капелло? 7 тренеров, которые возвращались в «Реал»
Тренер «Барселоны» против пяти замен
В сферу интересов «Ювентуса» попал игрок «Челси»
Аршавин вспомнил о попытке «Зенита» обменять его на Месси
Жена Малкина высказалась о критике мужа из-за паспорта США
АПЛ: «Ливерпуль» не будет играть дома до оформления чемпионства
ПСЖ и «Интер» согласовали трансфер форварда
В КХЛ вернулся финский вратарь. Однажды он забил гол
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь