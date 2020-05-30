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15:47 (мск), источник: Sports.Ru

Андрей Червиченко: Романцев уже после первого разговора с Аршавиным не очень хотел брать его в «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрея Червиченко прокомментировал заявление Андрея Аршавина о том, что он не перешел в московскую команду, поскольку Червиченко пожалел на его переход 50−60 тысяч евро.

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— Он уже это месяца два или три повторяет. Это слабый интеллект футболистов, им надо над своим образованием работать. Люди рано заканчивают школу, это проблема. Некоторые вещи они сами себе придумывают, и они кажутся им истиной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Какими бы там ни были цифры, а они в то время были, конечно, меньше, вопрос по Аршавину точно не упирался в 50−60 тысяч. Абсолютная ерунда. Может, ему самому эта сказка нравится. А может, из всех этих встреч именно это запомнил и вынес.

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На самом деле, основная причина, почему с ним не продолжили переговоры — то, что даже на первичных переговорах было видно, что они с Олегом Ивановичем Романцевым не могут найти общего языка. Было понятно, что дальше будет только конфликт. Даже после первого разговора Романцев брать его уже не очень хотел. Насильно пихать даже такого перспективного игрока тренеру никто не собирался.

О том, что проблема была в деньгах, может говорить человек… не то что глупый, но или забывчивый… Иногда люди себе сами рисуют некоторые вещи, потом начинают в них верить и их повторять. Поверьте, даже в те времена 50 тысяч были такими несерьезными деньгами, что точно не могло в них быть камня преткновения.

Ну если нравится ему такая версия, пускай ее озвучивает. Нам на историческом факультете в университете объясняли, что жанр «мемуаристика», воспоминания — это самые необъективные свидетельства, потому что в них человек пытается себя представить ангелом. Сейчас, в эпоху отсутствия событий, вылезают такие невероятные истории, что просто диву даешься, — сказал Червиченко.

Руслан Мороз

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