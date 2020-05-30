Анюков: Я никого не предавал, когда уходил из «Крыльев» в «Зенит»

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Анюков, воспитанник самарского футбола, перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит» в 2005 году. Сезон-2019/20 он провел в самарском клубе на правах аренды, а по окончании соглашения объявил о завершении карьеры.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--159ff557ea318e4ab8b9" data-vnd="159ff557ea318e4ab8b9" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=159ff557ea318e4ab8b9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Болельщикам “Крыльев” я хотел бы сказать огромное спасибо — от всей души, за поддержку в этом сезоне. Для меня было важно снова играть в футболке “Крыльев”, слышать вашу поддержку и приносить пользу команде. Также хочется вернуться назад и сказать, что сделал по молодости ошибку, когда отпраздновал гол за “Зенит” в ворота “Крыльев”. Тогда я был молод, в эйфории, так как не всегда забивал в играх. Сделал то, что не следовало. Со временем я это понял и хотел бы попросить у вас за это прощения», — написал Анюков в обращении к болельщикам «Крыльев Советов», которое приводит пресс-служба клуба.

«Если говорить о каком-то предательстве, то это мнение некоторых из вас, и с ним я никогда не соглашусь. У меня своё мнение: я никого не предавал и о том, что ушёл в “Зенит”, не жалею, хотя скажу честно — мне было тяжело принять решение уйти из родного клуба. Но ситуация была катастрофическая! Вы, болельщики, многого не знаете и не знали, что тогда было в команде и в руководстве. Я уже говорил, что если бы игроки не начали уходить один за другим и остался бы костяк, то и я никуда бы не ушёл», — добавил Анюков.