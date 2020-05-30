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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Анюков: Я никого не предавал, когда уходил из «Крыльев» в «Зенит»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 по футболу в составе сборной России Александр Анюков считает, что никого не предавал, перейдя из «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит», отметив, что болельщики самарской команды не знают о катастрофической ситуации, существовавшей на тот момент в клубе.

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Анюков, воспитанник самарского футбола, перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит» в 2005 году. Сезон-2019/20 он провел в самарском клубе на правах аренды, а по окончании соглашения объявил о завершении карьеры.

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«Болельщикам “Крыльев” я хотел бы сказать огромное спасибо — от всей души, за поддержку в этом сезоне. Для меня было важно снова играть в футболке “Крыльев”, слышать вашу поддержку и приносить пользу команде. Также хочется вернуться назад и сказать, что сделал по молодости ошибку, когда отпраздновал гол за “Зенит” в ворота “Крыльев”. Тогда я был молод, в эйфории, так как не всегда забивал в играх. Сделал то, что не следовало. Со временем я это понял и хотел бы попросить у вас за это прощения», — написал Анюков в обращении к болельщикам «Крыльев Советов», которое приводит пресс-служба клуба.

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«Если говорить о каком-то предательстве, то это мнение некоторых из вас, и с ним я никогда не соглашусь. У меня своё мнение: я никого не предавал и о том, что ушёл в “Зенит”, не жалею, хотя скажу честно — мне было тяжело принять решение уйти из родного клуба. Но ситуация была катастрофическая! Вы, болельщики, многого не знаете и не знали, что тогда было в команде и в руководстве. Я уже говорил, что если бы игроки не начали уходить один за другим и остался бы костяк, то и я никуда бы не ушёл», — добавил Анюков.

Анюков в составе «Зенита» выигрывал пять раз чемпионат России, дважды Кубок России, четыре раза Суперкубок страны, по разу Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. За сборную России он сыграл 77 матчей и забил один гол.

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