Наполи-оновские планы. «Зениту» пора отпустить Азмуна в Италию

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Итальянская пресса с середины апреля обсуждает возможный переход Азмуна из «Зенита» в «Наполи». Сначала эти слухи можно было объяснить тем, что журналистам просто не хватает настоящих спортивных событий во время пандемии коронавируса, но сейчас новости появились — серия А, так же как и Российская премьер-лига, готовится к возобновлению сезона в конце июня.

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Однако слухи про Азмуна в Неаполе никуда не исчезли. Более того, появились детали: «Наполи» видит в иранце замену уходящему нападающему Аркадиушу Милику и готов заплатить за него 25 миллионов евро. Сам Азмун якобы уже дал согласие на переход — так говорят итальянские журналисты.

Такой цитаты от самого футболиста нет, но есть его интервью иранскому телевидению. В разговоре с соотечественниками он хоть и обтекаемо, но подтвердил, что не прочь поиграть в Италии: «Я хотел бы попробовать новый вызов, но про “Наполи” ничего конкретно сказать не могу — этот клуб должен общаться с “Зенитом”».

Пробить потолок

Вся предыдущая карьера Азмуна говорит о том, что если у него появилось желание попробовать что-то новое, то лучше его отпустить — на старом месте больших успехов уже не будет.

В 2013 году 18-летний форвард шикарно дебютировал в основе «Рубина»: дважды выходил на замену во втором тайме и дважды забивал голы. Сначала от Азмуна пострадал норвежский «Молде» в Лиге Европы, а потом «Анжи».

Затем нападающий спокойно развивался под присмотром Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове». Следующий скачок произошел в 2016 году, когда донской клуб сначала финишировал вторым в России, а потом зажег в Лиге чемпионов. Главный еврокубок очень сильно вдохновил Азмуна: он сделал все, чтобы затащить «Ростов» на второе место — настрелял 6 голов в пяти матчах на финише сезона, а потом здорово сыграл в самом еврокубке — забил «Андерлехту» с «Аяксом» в квалификации и «Атлетико» с «Баварией» в группе.

Мечта исполнилась и Азмун успокоился. Весной 2017-го он забил 6 голов за «Ростов» (в 17 матчах), потом вместе с Курбаном Бердыевым вернулся в «Рубин» и провалился — всего 10 голов за полтора сезона. Видимо, к этому периоду относятся слова Бердыева о том, что Аллах наказывает Азмуна за звездное поведение.

Загрустившего в Казани Сердара отпустили в «Зенит» и он выдал шикарную весну в Петербурге — стартовал с дубля в ворота «Фенербахче» в Лиге Европы, до конца сезона забил еще 10 мячей и помог команде Сергея Семака выиграть золото.

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А потом снова что-то пошло не так. До рубиновского антирекорда в 5 голов за сезон Азмун не скатился, но стал все чаще транжирить моменты. Надолго не взбодрила его даже Лига чемпионов. Сердар начал с голов в ворота «Лиона» и «Бенфики», но потом замолчал. Более того, если бы не два промаха Азмуна из убойных позиций в домашней игре против «Лейпцига», то «Зенит», скорее всего, вышел бы в 1/8 финала.

Осведомленные люди заговорили о том, что иранец уже не так усердно вкалывает на тренировках, как в первые месяцы после переезда в Петербург. Вдохновение новизны ушло, а на голом классе получается забивать только в РПЛ, да и то не так много, как раньше.

В такой ситуации лучше всего действительно отпустить футболиста, который сам намекает на желание попробовать себя на новом месте. На эмоциях от переезда в итальянский чемпионат Азмун может пробить свой потолок, как он сделал это весной 2019-го, а если он останется в «Зените» на следующий сезон, то рискует медленно закиснуть, как в позднем «Рубине».

Мотивация для концовки сезона

Нынешнюю весну Азмун начал с двух неярких выходов на замену в матчах против «Локомотива» и «Уфы» — в конце февраля иранец заболел и не мог играть в полную силу. Кондиции восстановились к середине марта — в игре против «Урала» Сердар вернулся в стартовый состав и сделал хет-трик.

Сейчас никто не знает, в какой форме находится Азмун, но «Зенит» может здорово замотивировать иранца, если даст ему понять, что трансфер в «Наполи» прорабатывается. Нападающий будет биться за свою будущую зарплату и статус в итальянской команде и постарается провести концовку сезона как можно лучше. В случае с Азмуном правильная мотивация — это очень важно.

Окно в Европу

«Зенит» изначально брал иранца с перспективой перепродажи — не зря по информации СМИ «Рубин» зарезервировал за собой 20% от будущего трансфера. По тем же сведениям казанцы получили за переход 10 миллионов евро. Если петербуржцы согласятся на условия «Наполи» и отпустят Азмуна за 25 миллионов, то получат 10 миллионов чистой прибыли — за вычетом трат на переход из «Рубина» в «Зенит» и пяти миллионов «комиссионных», которые нужно будет перечислить казанцам.

Это не такие внушительные деньги, как 47,5 миллионов евро от «ПСЖ» за Леандро Паредеса, но после завершения эпидемии футбольный рынок неизбежно «просядет». Таких трансферов, как переходы Паредеса и Халка, не будет еще долго, поэтому и 25−30 миллионов за Азмуна — вполне достойная сумма.

Сделкой с «Наполи» «Зенит» покажет, что не разучился выгодно продавать игроков в хорошие европейские клубы. После зимней кампании, когда пришлось отпускать Матиаса Краневиттера и Роберта Мака через расторжение контрактов, это точно не будет лишним.

Проблема лимита

Выгодная продажа Азмуна — это еще и способ вписаться в новый лимит. Схему «8 легионеров в заявке» отменять никто не собирается, а пауза между двумя чемпионатами будет просто микроскопической, на трансферы «на выход» останется в лучшем случае 10 дней.

Сейчас на балансе «Зенита» 10 иностранцев — защитники Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Дуглас Сантос, полузащитники Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси и Малком и нападающий Азмун. Двоих надо продавать или отдавать в аренду.

Расставаться с Ракицким, Дугласом, Баррисом и Малкомом в Петербурге точно не планируют.

36-летнему Ивановичу вроде бы предложили новый контракт. Осорио автоматически гарантирует себе место в составе на будущий сезон, если проведет еще хотя бы два матча в чемпионате. Маммана только восстанавливается после тяжелой травмы — даже отдать в аренду его будет затруднительно и не очень красиво для имиджа команды. В такой ситуации продажа кого-то из пары Азмун — Дриусси (но не обоих сразу) и очередная аренда Ригони почти неизбежны.

Готовая замена

Еще один аргумент «за» — наличие отличной замены Азмуну. Иранец попал в «Зенит» во многом из-за печальной истории Александра Кокорина. Если бы не та драка в «Кофемании», российский форвард наверняка набрал бы все кондиции к концу 2018 года и сыграл бы весной 2019-го на высоком уровне.

Потребности приглашать Азмуна просто бы не возникло.

<iframe src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=mediaproject_in_article_news&viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=846806&place_id=article&noSound=1&autoplay=1"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но случилось, как случилось — Кокорин оказался в тюрьме, потом вышел и вернулся в команду, но осенью сыграть не смог, а зимой был со скандалом отправлен в аренду в «Сочи». Контракт нападающего с петербургским клубом закончится с окончанием сезона, но Сергей Семак вполне может убедить Кокорина забыть прошлое и вернуться. В таком случае «Зенит» вообще ничего не потеряет от трансфера Азмуна в «Наполи».