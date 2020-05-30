Червиченко: Cоглашусь с Федуном, что возвращение Глушакова — бред

Источник: РИА "Новости"

В субботу в СМИ появилась информация о том, что экс-капитан «красно-белых» Глушаков может вернуться в «Спартак». Федун сообщил РИА Новости, что эта информация является недостоверной. В пятницу Глушаков, выступающий за «Ахмат», продлил контракт до конца сезона.

«Соглашусь с Федуном, что это полный бред. Может быть, кто-то пытается использовать ситуацию, пока человек болел, и провернуть комбинацию, как это было с Александром Соболевым. Думаю, это тоже была не нужная покупка, “Спартак” не до конца разобрался с футболистом, поторопился выкупить. Не знаю ни одного параметра, по которому Глушаков должен быть сейчас в “Спартаке”», — сказал Червиченко.