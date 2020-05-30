Червиченко: Cоглашусь с Федуном, что возвращение Глушакова — бред
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. История с возвращением полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак» выглядит бредом,
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. История с возвращением полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак» выглядит бредом,
В субботу в СМИ появилась информация о том, что
«Соглашусь с Федуном, что это полный бред. Может быть,
«Тем более в клубе есть дорогостоящий Гус Тиль. И если выбирать между ним и Глушаковым, я бы остановился на голландце, там хоть