Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Белшина
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Хоффенхайм
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Вердер
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Мн
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Фортуна Д
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
17:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Червиченко: Cоглашусь с Федуном, что возвращение Глушакова — бред

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. История с возвращением полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак» выглядит бредом, кто-то попытался воспользоваться ситуацией, пока председатель совета директоров «красно-белых» Леонид Федун болел коронавирусом, заявил РИА Новости бывший владелец футбольного клуба Андрей Червиченко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу в СМИ появилась информация о том, что экс-капитан «красно-белых» Глушаков может вернуться в «Спартак». Федун сообщил РИА Новости, что эта информация является недостоверной. В пятницу Глушаков, выступающий за «Ахмат», продлил контракт до конца сезона.

«Соглашусь с Федуном, что это полный бред. Может быть, кто-то пытается использовать ситуацию, пока человек болел, и провернуть комбинацию, как это было с Александром Соболевым. Думаю, это тоже была не нужная покупка, “Спартак” не до конца разобрался с футболистом, поторопился выкупить. Не знаю ни одного параметра, по которому Глушаков должен быть сейчас в “Спартаке”», — сказал Червиченко.

«Тем более в клубе есть дорогостоящий Гус Тиль. И если выбирать между ним и Глушаковым, я бы остановился на голландце, там хоть какие-то деньги можно вернуть. Так что это похоже на какой-то очередной вброс, это глупость. Кто-то пытается использовать ситуацию для собственной выгоды», — добавил он.

Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Видео с 'неловким моментом' Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
АПЛ: «Ливерпуль» не будет играть дома до оформления чемпионства
В сферу интересов «Ювентуса» попал игрок «Челси»
Наполи-оновские планы. «Зениту» пора отпустить Азмуна в Италию
«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина
Анюков: Никого не предавал, когда уходил из «Крыльев» в «Зенит»
ПСЖ и «Интер» согласовали трансфер форварда
Глава «Спартака» Федун рассказал о своем самочувствии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь