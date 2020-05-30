«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.