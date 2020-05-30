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17:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» окончательно отказался от идеи приобретения 29-летнего форварда Александра Кокорина.

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Источник: Спорт-Экспресс
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7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Проект контракта с футболистом предусматривал зарплату в 2 миллиона евро в год, срок соглашения — «2+1». Но в нынешних финансовых условиях руководство железнодорожников посчитало эту сделку нецелесообразной — новая стратегия клуба предусматривает ставку на своих воспитанников.

Вторую половину этого сезона Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», проводит в аренде в «Сочи». В 4 матчах за южную команду форвард забил 3 гола. После окончания сезона Кокорин станет свободным агентом.

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