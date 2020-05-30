«Зенит» сохранил лидерство по размеру выручки в РПЛ
«Зенит» по итогам 2019 года сохранил лидерство среди российских клубов по размеру выручки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность по РСБУ.
«Зенит» по итогам 2019 года сохранил лидерство среди российских клубов по размеру выручки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность по РСБУ.
Выручка «Зенита» по российским стандартам отчетности в 2019 году немного сократилась — с 11,47 миллиарда рублей до 11,31 миллиарда. При этом клуб после символического убытка в 15 миллионов зафиксировал прибыль в 547 миллионов, следует из опубликованной отчетности.
Второй по выручке — «Локомотив», увеличивший ее с 5,25 до 6,15 миллиарда рублей, а убыток железнодорожников сократился со 166,5 до 133 миллионов. Третий по выручке — «Спартак», показатель которого вырос до 5,4 миллиарда рублей.
«Краснодар» увеличил выручку с 2,46 до 2,95 миллиарда рублей. Но при этом кубанцы стали лидерами по убытку — 1,97 миллиарда после 1,2 миллиона прибыли в 2018 году.