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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глушаков высказался по поводу слухов о его возвращении в «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал информацию о его возможном возвращении в московский «Спартак».

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что Глушаков может вернуться в столичный клуб.

«Странно, вчера пишут, что контракт не продлили, потом — что продлили, сегодня — “Спартак”. Если серьезно, то уже рассказал, что продлил соглашение с “Ахматом” до конца чемпионата и сейчас думаю только о футболе, тренировках и возобновлении сезона», — цитирует Глушакова Championat.com.

Футболист добавил, что ранее действительно говорил о желании вернуться в стан «красно-белых», но думать о контрактах он будет только после завершения текущего сезона.

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