Глушаков высказался по поводу слухов о его возвращении в «Спартак»

«Странно, вчера пишут, что контракт не продлили, потом — что продлили, сегодня — “Спартак”. Если серьезно, то уже рассказал, что продлил соглашение с “Ахматом” до конца чемпионата и сейчас думаю только о футболе, тренировках и возобновлении сезона», — цитирует Глушакова Championat.com.