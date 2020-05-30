Глушаков высказался по поводу слухов о его возвращении в «Спартак»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал информацию о его возможном возвращении в московский «Спартак».
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал информацию о его возможном возвращении в московский «Спартак».
Ранее СМИ сообщили, что Глушаков может вернуться в столичный клуб.
«Странно, вчера пишут, что контракт не продлили, потом — что продлили, сегодня — “Спартак”. Если серьезно, то уже рассказал, что продлил соглашение с “Ахматом” до конца чемпионата и сейчас думаю только о футболе, тренировках и возобновлении сезона», — цитирует Глушакова Championat.com.
Футболист добавил, что ранее действительно говорил о желании вернуться в стан «красно-белых», но думать о контрактах он будет только после завершения текущего сезона.