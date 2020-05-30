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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» стал самым убыточным российским клубом в 2019 году, «Сочи» — на 2-м месте

«Краснодар» занял первое место среди российских футбольных клубов по размеру убытков за 2019 год, сообщает «Рейтинг букмекеров».

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Источник: Reuters

Согласно отчётности РСБУ, по итогам прошлого года «Краснодар» получил 1,97 млрд руб. убытка после 1,2 млн прибыли в 2018 году. На втором месте «Сочи» с убытком в 1,5 млрд руб.

Столичный «Спартак» зафиксировал 803,6 млн руб. убытка после 877,9 млн в 2018-м. Чистый убыток ЦСКА составил 709,6 млн руб. после прибыли в размере 18 млн в предыдущем расчётном периоде.

«Локомотив» сократил убыток до 133 млн рубл. со 166,5 млн в 2018 году. У «Ростова» убыток уменьшился с 458 млн руб. до 45 млн в 2019 году.

После 1,1 млрд рублей убытка в 2018-м «Динамо» по итогам прошлого года получило 88 млн чистой прибыли. «Рубин» увеличил чистую прибыль до 188,3 млн руб. с 134 млн.

Прибыль «Уфы» по итогам 2019 года — 370,9 млн руб., в 2018-м уфимцы показали 428,3 млн руб.

Самым прибыльным клубом по итогам 2019 года стал «Зенит». После символического убытка в размере 15 млн руб. петербургский клуб зафиксировал прибыль в размере 547 млн.

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