Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Энергетик-БГУ
Витебск
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
БАТЭ
Ислочь
Футбол. Зарубежный
19:00
Падерборн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Рух
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
30.05
Бавария
Фортуна Д
50
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Ранее «Локомотив» объявил, что трудовое соглашение с Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено. Новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич. Председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков в субботу сообщил РИА Новости, что Николич прибыл в Москву.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера “Локомотива”. Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать “Локомотив” первым! Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему “спасибо, Палыч”», — говорится в сообщении.

Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, также он работал в московском клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Видео с 'неловким моментом' Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
Тренер «Аталанты» считает, что у него был коронавирус в матче ЛЧ
Бой россиянина возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе 20 июня
«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина
Скандал в UFC. Дана Уайт и Джон Джонс сильно поругались
Хотели уехать, но нельзя. Русские, чьи контракты заморозила НХЛ
«Спартак» отверг возвращение опального капитана Глушакова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь