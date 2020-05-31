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11:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» остановил выдачу компенсации за абонементы болельщикам клуба

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Казанский «Рубин» остановил процедуру выдачи компенсации болельщикам, купившим абонементы на домашние матчи команды в сезоне-2019/20, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.

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«Рубин» 26 мая объявил, что компенсирует часть затрат болельщикам, которые приобрели абонементы на домашние матчи клуба. Российский футбольный союз (РФС) 28 мая получил согласование Роспотребнадзора по регламенту возобновления чемпионата России. Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%.

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«Процедура выдачи компенсации остановлена. В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», — говорится в сообщении.

Прерванный из-за пандемии коронавируса в марте чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня матчами 23-го тура.

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