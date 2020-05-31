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11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» предложил болельщикам написать письмо Юрию Семину

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем официальном сайте предложил болельщикам написать письмо главному тренеру команды Юрию Семину.

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Ранее в воскресенье «Локомотив» попрощался с Семиным, который 31 мая проводит последний день на посту главного тренера столичной команды.

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«Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли в последний раз вы говорили им о своих чувствах? Мы уверены, что вам есть, что сказать Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru — он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова», — говорится в сообщении.

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Новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич. Председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков в субботу сообщил РИА Новости, что Николич прибыл в Москву.

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