«Локомотив» предложил болельщикам написать письмо Юрию Семину
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем официальном сайте предложил болельщикам написать письмо главному тренеру команды Юрию Семину.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем официальном сайте предложил болельщикам написать письмо главному тренеру команды Юрию Семину.
Ранее в воскресенье «Локомотив» попрощался с Семиным, который 31 мая проводит последний день на посту главного тренера столичной команды.
«Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли в последний раз вы говорили им о своих чувствах? Мы уверены, что вам есть, что сказать Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru — он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова», — говорится в сообщении.
Новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич. Председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков в субботу сообщил РИА Новости, что Николич прибыл в Москву.