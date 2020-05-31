«Локомотив» предложил болельщикам написать письмо Юрию Семину

«Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли в последний раз вы говорили им о своих чувствах? Мы уверены, что вам есть, что сказать Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru — он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова», — говорится в сообщении.