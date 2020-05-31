СМИ: «Милан» вступил в борьбу за Сердара Азмуна
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Итальянский «Милан» вступил в борьбу за футболиста петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Gazzetta dello Sport.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Итальянский «Милан» вступил в борьбу за футболиста петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Gazzetta dello Sport.
Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны нескольких клубов, в том числе «Наполи». По информации издания, «Милан» может заполучить Азмуна за 25 миллионов евро, однако, если клубу не удастся заключить контракт с иранцем, «россонери» отдадут предпочтение сербскому форварду «Реала» Луке Йовичу.
Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» зимой 2019 года. В нынешнем сезон он забил 14 голов в 29 матчах за петербуржцев.