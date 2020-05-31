СМИ: «Милан» вступил в борьбу за Сердара Азмуна

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны нескольких клубов, в том числе «Наполи». По информации издания, «Милан» может заполучить Азмуна за 25 миллионов евро, однако, если клубу не удастся заключить контракт с иранцем, «россонери» отдадут предпочтение сербскому форварду «Реала» Луке Йовичу.