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12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гуренко: Все, чего достиг Семин с «Локомотивом», останется в истории

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Все, что сделал Юрий Семин для «Локомотива», навсегда останется в истории, сказал чемпион России по футболу 2004 года в составе московского клуба Сергей Гуренко.

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Ранее «Локомотив» объявил, что трудовое соглашение с Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено. Новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич.

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«То, что Юрий Палыч сделал с “Локомотивом”, всё, чего достиг, это уже навсегда в истории. Никто и никогда этого не отнимет. Тренер с большой буквы — что тут говорить! Прекрасно помню нашу первую встречу. Приехал я тогда — это было 25 лет назад — на просмотр. И он удивил меня очень сильно. Сначала перед всей командой сказал: “Знакомьтесь, вот парень из Беларуси, на смотринах у нас, надеюсь, он их пройдёт и мы подпишем контракт!” Как после такого было не пройти?» — цитирует Гуренко сайт «Локомотива».

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«Потом я поехал домой уладить дела, вернулся — а тут как раз зарплата. И Палыч мне: “Зайди получи”. Как так, спрашиваю, я же ещё контракт не успел даже подписать? А он пояснил: “Для поддержания штанов”. Располагает к себе сразу. Поэтому за этого тренера всегда и бились ребята. И ещё потому что у него шапкозакидательские настроения невозможны: быстро объяснит что и как», — добавил он.

Гуренко выступал в «Локомотиве» в 1995—1999 и 2003−2008 годах. В составе железнодорожников он стал чемпионом России (2004) и трехкратным обладателем Кубка России (1995/96, 1996/97, 2006/07).

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