Гуренко: Все, чего достиг Семин с «Локомотивом», останется в истории

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Ранее «Локомотив» объявил, что трудовое соглашение с Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено. Новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f88f4a897e7aa36e5c1a" data-vnd="f88f4a897e7aa36e5c1a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f88f4a897e7aa36e5c1a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«То, что Юрий Палыч сделал с “Локомотивом”, всё, чего достиг, это уже навсегда в истории. Никто и никогда этого не отнимет. Тренер с большой буквы — что тут говорить! Прекрасно помню нашу первую встречу. Приехал я тогда — это было 25 лет назад — на просмотр. И он удивил меня очень сильно. Сначала перед всей командой сказал: “Знакомьтесь, вот парень из Беларуси, на смотринах у нас, надеюсь, он их пройдёт и мы подпишем контракт!” Как после такого было не пройти?» — цитирует Гуренко сайт «Локомотива».

«Потом я поехал домой уладить дела, вернулся — а тут как раз зарплата. И Палыч мне: “Зайди получи”. Как так, спрашиваю, я же ещё контракт не успел даже подписать? А он пояснил: “Для поддержания штанов”. Располагает к себе сразу. Поэтому за этого тренера всегда и бились ребята. И ещё потому что у него шапкозакидательские настроения невозможны: быстро объяснит что и как», — добавил он.