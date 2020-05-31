Вячеслав Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

«Пришло время идти дальше. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число “25”? У меня — “Зенит”. Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам “Зенита” за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт. До встречи, “Зенит”», — написал Малафеев в своем Instagram.