Вячеслав Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вячеслав Малафеев объявил об уходе из петербургского футбольного клуба «Зенит».
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вячеслав Малафеев объявил об уходе из петербургского футбольного клуба «Зенит».
Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России занимал в клубе пост заместителя спортивного директора.
«Пришло время идти дальше. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число “25”? У меня — “Зенит”. Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам “Зенита” за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт. До встречи, “Зенит”», — написал Малафеев в своем Instagram.
Малафеев выступал за основной состав «Зенита» с 1999 по 2016 год, провел за «сине-бело-голубых» более 300 матчей в чемпионате России и четырежды становился победителем турнира, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы) и Суперкубок УЕФА.