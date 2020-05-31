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14:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ташаев покидает состав «Рубина» в связи с окончанием аренды

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полузащитник Александр Ташаев покидает казанский «Рубин» в связи с истечением срока аренды, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Ташаев перешел в «Рубин» в сентябре 2019 года на правах аренды из московского «Спартака», он сыграл за казанцев восемь матчей. Зимой 2020 года 25-летний игрок получил травму и был прооперирован в Германии.

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