«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи РПЛ на «Ак Барс Арене»

«Рубин» во время ремонтных работ на «Ак Барс Арене» и восстановления газона проводит домашние матчи Российской премьер-лиги на стадионе «Центральный». В марте чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса, турнир будет возобновлён 21 июня. «Рубину» предстоит провести еще пять домашних матчей — против московских «Локомотива» и «Спартака», а также «Оренбурга», «Краснодара» и «Ростова».