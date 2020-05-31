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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи РПЛ на «Ак Барс Арене»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Сергей Фукс. Казанский «Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России по футболу на «Ак Барс Арене», сообщил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» во время ремонтных работ на «Ак Барс Арене» и восстановления газона проводит домашние матчи Российской премьер-лиги на стадионе «Центральный». В марте чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса, турнир будет возобновлён 21 июня. «Рубину» предстоит провести еще пять домашних матчей — против московских «Локомотива» и «Спартака», а также «Оренбурга», «Краснодара» и «Ростова».

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«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России на «Ак Барс Арене». Это подтвердили в клубе, — сказал Леонов по телефону.

После 22 туров «Рубин» с 23 очками идёт на 14-м месте в таблице РПЛ.

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